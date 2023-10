Ζελένσκι: 49 νεκροί από ρωσική επίθεση σε χωριό κοντά στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ανατολική Ουκρανία από ρωσική επιδρομή, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των νεκρών είναι ένα αγόρι έξι ετών.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Ζελένσκι κάνει λόγο για ένα «βάρβαρο ρωσικό έγκλημα» και αναφέρει ότι στόχος της επίθεσης ήταν ένα παντοπωλείο, στο χωριό Χρόζα. Ο περιφερειάρχης του Χάρκοβο είπε ότι μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα κορίτσι έξι ετών.

Η επίθεση έγινε κοντά στο Κουπιάνσκ στο Χάρκοβο. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η ρωσική επιθετικότητα έχει πάρει διαστάσεις γενοκτονίας.

The Russian army launched a missile attack on a grocery store in the village of Groza, near Kupyansk, Kharkiv region.

At least 48 civilians were killed. Among them are children

A terrible war crime. pic.twitter.com/bRkbBik4xt

— Денис Казанський (@den_kazansky) October 5, 2023