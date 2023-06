Υποβρύχιο Titan: Δέχθηκε πίεση ίση με το βάρος του Πύργου του Άιφελ – Δεν πρόλαβαν να καταλάβουν τίποτα οι επιβάτες

Τραγικό ήταν το φινάλε για το υποβρύχιο Titan, τα ίχνη των οποίου είχαν χαθεί από την Κυριακή κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού. Το βράδυ της Πέμπτης (22/6) η ακτοφυλακή των ΗΠΑ επιβεβαίωσε πως τα συντρίμμια που εντοπίστηκαν, ανήκουν στο βαθυσκάφος, διευκρινίζοντας ότι οι πέντε επιβαίνοντες πέθαναν εξαιτίας καταστροφικής αποσυμπίεσης που οδήγησε στη διάλυση του Titan.

Βίντεο που έχουν δημοσιευθεί σε Youtube, Instagram και TikTok επιχειρούν να αποτυπώσουν όσα μπορεί να συνέβησαν στο υποβρύχιο, οδηγώντας στον θάνατο τους πέντε επιβαίνοντες. Ένα GIF που τράβηξε τα βλέμματα στο Reddit δείχνει αυτό το δεξαμενόπλοιο να συνθλίβεται λόγω της διαφοράς που υπάρχει στον αέρα εσωτερικά της δεξαμενής και του αέρα που υπάρχει έξω απ’ αυτό.

To put the submarine implosion into perspective.. #submarine #titan #titanic #oceangate pic.twitter.com/SW7GpEKJ7M

— wolf (@nomanners21) June 22, 2023