Βραζιλία: Ένας νεκρός μετά από εκρήξεις έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο στη Μπραζίλια – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του μετά από δύο ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας στη Μπραζίλια.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εκκενώθηκε, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι βρέθηκε ένα πτώμα μπροστά από το κτίριο του Ανώτατου Δικαστηρίου.

NOW: One person is dead after two explosions outside Brazil’s Supreme Court in Brasilia, @CNNBrasil reporting. pic.twitter.com/Khnpmx9XPX

— Julia Vargas Jones (@juliavargasj) November 13, 2024