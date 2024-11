Βραζιλία: Δολοφονία επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων σε αεροδρόμιο του Σάο Πάολο – Βίντεο από τη στιγμή της εν ψυχρώ εκτέλεσης

Ένας επιχειρηματίας κρυπτονομισμάτων, ο Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, δολοφονήθηκε την Παρασκευή σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Guarulhos του Σάο Πάολο, το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βραζιλίας.

Η επίθεση αυτή από άγνωστους δράστες, που επέβαιναν σε μαύρο αυτοκίνητο, άφησε ακόμη τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Tiroteio no Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos. Novas imagens das câmeras de segurança mostram momento do atentado contra o empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, que foi morto. Outras três pessoas ficaram feridas. pic.twitter.com/zBgGWYLBP7 — Guarulhos Todo Dia – Notícias (@guarulhostd) November 8, 2024



Ο Gritzbach είχε δεχτεί απειλές για τη ζωή του από την ισχυρή εγκληματική οργάνωση First Command of the Capital (PCC), μια από τις πιο επικίνδυνες συμμορίες του κόσμου, η οποία ελέγχει τη διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες σε πολλές χώρες της Νότιας Αμερικής.

🚨 URGENTE: Veja momento em que empresário é executado pelo PCC no Aeroporto de Guarulhos Antônio Vinicius Gritzbach estaria em processo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo pic.twitter.com/1Xf9PmAfFt — Jornal do X (@JornaldoX) November 8, 2024



Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Gritzbach είχε πρόσφατα συνάψει συμφωνία συνεργασίας με τις τοπικές Αρχές, δεχόμενος να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις του με την εγκληματική οργάνωση.

Ο ίδιος ήταν κατηγορούμενος για ξέπλυμα χρημάτων και φέρεται να συνεργαζόταν με τη συγκεκριμένη οργάνωση στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.

Το συμβάν εξετάζεται ως ενδεχόμενη ενέργεια οργανωμένου εγκλήματος, καθώς οι τοπικές Αρχές επισημαίνουν τη σύνδεση του εγκλήματος με τη δράση του PCC. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, το κίνητρο της εκτέλεσης φέρεται να σχετίζεται με τη δράση του Gritzbach στον τομέα των κρυπτονομισμάτων και τις πιθανές διασυνδέσεις του με την εν λόγω εγκληματική ομάδα.

Confirmado. Vinícius Gritzbach foi assassinado no Aeroporto de Guarulhos após retornar de uma viagem. pic.twitter.com/szaCt6G5D3 — Alexandre🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Alexand59517985) November 8, 2024



Το PCC, που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1993, είναι η πιο ισχυρή εγκληματική ομάδα της Βραζιλίας, ελέγχοντας το εμπόριο ναρκωτικών, το λαθρεμπόριο, τις φαβέλες και τις φυλακές σε όλη τη χώρα.

Η ομάδα αυτή, εκτός από τη Βραζιλία, έχει επεκταθεί και σε άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής, όπως η Παραγουάη, και έχει γίνει σημαντικός «παίκτης» στις διεθνείς εγκληματικές δραστηριότητες, διατηρώντας σχέσεις με παραγωγούς κοκαΐνης στη Βολιβία και Ιταλούς μαφιόζους.

Το Σάο Πάολο βρίσκεται υπό έντονη αστυνομική παρακολούθηση, καθώς το PCC είναι υπεύθυνο για μια σειρά από επιθέσεις, ληστείες, και εμπρηστικές επιθέσεις.

O empresário Vinícius Gritzbach, jurado do PCC, foi assassinado dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, agora em São Paulo. pic.twitter.com/bqXmMPzCG0 — Saymon (@symon_622) November 8, 2024



Οι τοπικές Αρχές εξετάζουν τη σύνδεση αυτής της δολοφονίας με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ των διεθνών εγκληματικών οργανώσεων που επεκτείνουν τη δράση τους στην περιοχή.

O empresário Vinicius Gritzbach já era jurado de morte pelo PCC e havia sobrevivido a um atentado no Natal anterior. pic.twitter.com/whm2MuWtDZ — Herrera 𝕏 (@HerreraNews1) November 9, 2024



Η αστυνομία του Σάο Πάολο, παρά τις μεγάλες προσπάθειες να αναγνωρίσει τους δράστες, συνεχίζει τις έρευνες για το ποιος ή ποιοι κρύβονται πίσω από την επίθεση και το πιθανό κίνητρο που οδήγησε σε αυτή τη στυγερή εκτέλεση.