Βίντεο: Κατάδικος επιτέθηκε σε δικαστή όταν εκείνη ανακοίνωσε την ποινή του

Σοκ προκαλούν τα πλάνα που δείχνουν έναν κατάδικο να επιτίθεται σε δικαστή εντός μίας δικαστικής αίθουσας στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ.

Η Mary Kay Holthus, δικαστής στο περιφερειακό δικαστήριο της κομητείας Clark, ετοιμαζόταν να ανακοινώσει την ποινή του 30χρονου Deobra Redden, ο οποίος καταδικάστηκε για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης. Ο δικηγόρος του Redden ζήτησε από την δικαστή να έχει η ποινή ανασταλτικό χαρακτήρα, αλλά η Holthus ανέφερε ότι ήρθε η ώρα ο πελάτης του, που έχει πολλαπλές καταδίκες, να πληρώσει για τις πράξεις του.

«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρει μια γεύση από κάτι άλλο», είπε η δικαστής.

Ξαφνικά, ο Redden έτρεξε προς την έδρα, πήδηξε πάνω στην δικαστή με τεντωμένα χέρια και την έριξε στο έδαφος, όπως δείχνει το βίντεο που δημοσίευσε ο τηλεοπτικός σταθμός KLAS. Αρκετά άτομα φαίνονται να παλεύουν με τον Redden μέσα στο χάος, ενώ εκείνος έβριζε την Holthus.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι προσπάθησαν να τον απομακρύνουν, αλλά εκείνος τους ξέφυγε και προσπάθησε να πάει ξανά πάνω στην δικαστή, ενώ εκείνη ήταν ακόμα στο έδαφος. Ακολούθησε “μάχη” με τον Redden και τους δικαστικούς υπαλλήλους να ανταλλάσσουν γροθιές.

«Τι στο καλό συμβαίνει με σένα;» ακούγεται κάποιος να φωνάζει στο βάθος. «Πού είναι η δικαστής. Είναι καλά;», ρωτάει ένας άνδρας.

SHOCK VIDEO: Las Vegas judge attacked in court during sentencing for three-time felon accused of attempted battery with substantial bodily harm pic.twitter.com/cJXujqmqO9

— Breaking911 (@Breaking911) January 3, 2024