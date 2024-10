ΒΙΝΤΕΟ: Γυναίκα γλιτώνει από βέβαιο θάνατο όταν μια δεξαμενή νερού πέφτει πάνω της

Ένα σοκαριστικό βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που μια γυναίκα γλίτωσε από βέβαιο θάνατο, όταν μια δεξαμενή νερού έπεσε ξαφνικά από ψηλά, γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το σύντομο κλιπ, που ανέβηκε αρχικά στο Reddit, δείχνει μια γυναίκα από την Ινδία, ντυμένη με σάρι, να βγαίνει αμέριμνη από το σπίτι της, απολαμβάνοντας ένα μήλο.

Ωστόσο, μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, μια μεγάλη δεξαμενή νερού πέφτει ξαφνικά, χτυπώντας την και ρίχνοντάς την στο έδαφος. Ευτυχώς, παρά την τρομακτική αυτή εμπειρία, η γυναίκα βγήκε αλώβητη από το αναπάντεχο, «ουρανοκατέβατο» περιστατικό.

Ο χρήστης μοιράστηκε το βίντεο, το οποίο δεν έχει ημερομηνία, την Κυριακή, και έκτοτε έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 2,1 εκατομμύρια προβολές στο Χ.

Το βίντεο έχει προκαλέσει ποικιλία αντιδράσεων από τους χρήστες της πλατφόρμας, με την λεζάντα της αρχικής ανάρτησης να γράφει: «Ένα μήλο την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα».

An apple a day keeps the doctor away. pic.twitter.com/ugvzXYKDxq

— Hemant Batra (@hemantbatra0) October 13, 2024