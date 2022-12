Twitter: Ο Έλον Μασκ ψάχνει τον… αντικαταστάτη του

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ «αναζητά ενεργά» νέο διευθύνοντα σύμβουλο στο Twitter, όπως αναφέρουν πηγές που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο CNBC. Η πληροφορία αυτή έρχεται στο φως μετά το τέλος της δημοσκόπησης που πραγματοποιήθηκε μέσω του προσωπικού λογαριασμό του Μασκ. Προφανώς, αφορμή αποτελούν τα… αποτελέσματά της, καθώς οι χρήστες ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης του Έλον Μασκ από τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του Twitter, λιγότερο από δύο μήνες μετά την εξαγορά της από τον δισεκατομμυριούχο.

Συγκεκριμένα, περίπου 57,5% των ψήφων ήταν «Ναι», ενώ 42,5% ήταν κατά της ιδέας να παραιτηθεί ο Μασκ από επικεφαλής του Twitter, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που ανακοίνωσε την Κυριακή, το βράδυ ο δισεκατομμυριούχος. Περισσότεροι από 17,5 εκατομμύρια άνθρωποι πήραν μέρος στην ψηφοφορία.

Ο Μασκ, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος του Twitter από τότε που αγόρασε την εταιρεία έναντι 44 δισ. δολαρίων στα τέλη Οκτωβρίου, εξετάζει πιθανούς υποψηφίους για μόνιμο διάδοχό του, ανέφερε ο David Faber του CNBC, επικαλούμενος πηγές.

Elon Musk is actively looking for a new Twitter CEO, sources say. @davidfaber reports. https://t.co/qjgILVkfVb pic.twitter.com/DI6ZgucouP

— CNBC (@CNBC) December 20, 2022