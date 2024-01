Τρομακτικό βίντεο: Αυτοκίνητο έκανε προσπέραση σε χιονισμένο δρόμο και «καρφώθηκε» σε εκχιονιστικό

Ένα βίντεο-σοκ από κάμερα dashcam είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει την στιγμή που ένας οδηγός στα βόρεια της Νέας Υόρκης συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα εκχιονιστικό μηχάνημα, όταν προσπάθησε να προσπεράσει ένα φορτηγό.

Το εκχιονιστικό όχημα κινούνταν σε δρόμο στην περιοχή North Country, καθαρίζοντάς τον από το χιόνι. Στο αντίθετο ρεύμα ήταν ένα φορτηγό και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα μαύρο σεντάν να επιχειρεί προσπέραση.

Ο οδηγός του επιβατικού αυτοκίνητου προσπάθησε απεγνωσμένα να επιταχύνει, να προσπεράσει το φορτηγό και να επιστρέψει στην λωρίδα του, ωστόσο δεν τα κατάφερε λόγω της λάσπης και του χιονιού. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το αλέτρι του εκχιονιστικού μηχανήματος, ο οδηγός του οποίου δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αποφύγει την σύγκρουση.

Στο βίντεο φαίνονται κομμάτια από το μαύρο όχημα να εκσφενδονίζονται στον αέρα. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε στο τρομακτικό ατύχημα.

«Σημείωση για τον εαυτό σας. Μην προσπαθείτε να προσπεράσετε όταν οι δρόμοι είναι καλυμμένοι με χιόνι και λάσπη», ανέφερε το Υπουργείο Μεταφορών της Νέας Υόρκης στο X, δημοσιεύοντας το βίντεο του τροχαίου.

Note to self: don't try to pass when roads are covered in snow and slush.

Thankfully, no one was injured in this crash. pic.twitter.com/pO1haHGk1P

— NYSDOT (@NYSDOT) January 18, 2024