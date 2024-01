Australian Open: Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά – Προκρίθηκε στους «16»

Με φανταστική εμφάνιση ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «16» στο Australian Open. Πέρασε στον 4ο γύρο κερδίζοντας τον Λούκα Βαν Ασε με σετ 3-0 σε έναν αγώνα ο οποίος διήρκησε 2 ώρες και 2 λεπτά.

Ο 19χρονος Γάλλος ήταν δύσκολος αντίπαλος στην αρχή για τον Στέφανο, αλλά όσο περνούσε η ώρα ο Τσιτσιπάς άρχισε να κυριαρχεί και το break στο πρώτο σετ, έκανε το παιχνίδι του ευκολότερο.

Ο αντίπαλός του αντέδρασε στο τρίτο σετ που προηγήθηκε με 3-0, όμως ο Τσιτσιπάς δεν είχε σκοπό να… κουραστεί περαιτέρω και «τελείωσε» το παιχνίδι με 3-0 σετ και προκρίθηκε στον 4ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Φριτζ και Μαροζάν.

🗣️ “He had no right to win that point!”

No way did Tsitsipas come away with that one! 🔥#AO2024 #AusOpen #Tennis pic.twitter.com/efDAGs24Dy

— Wide World of Sports (@wwos) January 19, 2024