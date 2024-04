Τρόμος στο Λονδίνο: Συνελήφθη ο 36χρονος με το σπαθί – 3 τραυματίες

Δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση στο Hainault, στο ανατολικό Λονδίνο, λίγο μετά τις 7 το πρωί της Τρίτης.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν έναν άνδρα με σπαθί να προσεγγίζεται από αστυνομικούς. Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι ένας 36χρονος συνελήφθη.

Δεν αναζητούν περισσότερους υπόπτους σε σχέση με το περιστατικό και ότι η επίθεση «δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία». Οι κάτοικοι είπαν στο MailOnline πώς ξύπνησαν από τους ήχους «κραυγών» και ενός άνδρα «καλυμμένου με αίμα» έξω από τα σπίτια τους στην περιοχή Thurlow Gardens.

Video of the attacker in Hainault this morning. He allegedly waited outside houses and attacked random residents.

