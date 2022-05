Τραγωδία στο Ιράν: Κατέρρευσε δεκαώροφο κτίριο – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Σύμφωνα με το Alarabiya.net τουλάχιστον τέσσερις είναι οι νεκροί, ενώ περίπου 80 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα ερείπια. Η τραγωδία συνέβη στην πόλη Αμπαντάν στο νότιο Ιράν ενώ το κτίριο κατέρρευσε μερικώς.

Οι σωστικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και ομάδες διάσωσης στέλνονται από άλλες πόλεις για να συνδράμουν.

Geolocation of the collapsed “Metropol” building in Abadan, Iran. ~ 30.33311, 48.28648 #Abadan #Khuzestan #Iran https://t.co/BKH6ESe2Xu pic.twitter.com/lVNjJm1Tma

Το κτίριο βρίσκεται στον πιο πολυσύχναστο δρόμο του Αμπαντάν όπου βρίσκονται κυρίως κτίρια που φιλοξενούν εμπορικά, γραφεία και ιατρεία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται.

According to the Tasnim news agency, parts of the large Metropol building on Amiri Street collapsed in Abadan, Iran pic.twitter.com/CiaD7GQGRV

