Τραγωδία στην Αυστραλία: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από συντριβή λεωφορείου στην Αυστραλία.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 23:30 (τοπική ώρα) την Κυριακή όταν ένα λεωφορείο ανατράπηκε σε κυκλικό κόμβο στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας.

«Οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κι 11 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μέσω ελικοπτέρου και οδικού δικτύου και 18 επιβάτες δεν τραυματίστηκαν», ανέφερε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

#BREAKING: Multiple people are dead and more than 10 have been injured after a bus crash in New South Wales’ Hunter region overnight.

The vehicle is believed to have been transporting guests who had just attended a wedding. #9News

