Τέξας: Τρομακτικό ατύχημα με F-35 – Εκτινάχθηκε ο πιλότος

Ένα αεροσκάφος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας υπέστη ζημιές κατά την προσγείωσή του στη βάση Φορτ Γουόρθ, με τον πιλότο να κάνει χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος για να διασωθεί.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης στην αεροπορική βάση του Τέξας και καταγράφηκε σε βίντεο από περαστικούς.

Το αεροσκάφος ήταν τύπου F-35B, τα οποία μπορούν να απογειωθούν και να προσγειωθούν κάθετα. Ωστόσο πιθανόν εξαιτίας κάποιου τεχνικού προβλήματος, ο πιλότος μοιάζει να μην ελέγχει το αεροσκάφος, το οποίο αναπηδά, ενώ το ρύγχος χτυπά στο έδαφος. Το F-35 περιστρέφεται μπροστά στα μάτια των έκπληκτων περαστικών.

Πριν χάσει εντελώς τον έλεγχο, ο πιλότος έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος από μηδενικό ύψος και με σχεδόν μηδενική ταχύτητα.

Στο παρακάτω βίντεο, ο πιλότος φαίνεται να πέφτει με το αλεξίπτωτο στον διάδρομο, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν έχει τραυματιστεί.

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO

— Doug Dunbar (@cbs11doug) December 15, 2022