Τα 10 καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς σύμφωνα με την μουσική εφημερίδα ΝΜΕ

Το ΝΜΕ ή αλλιώς New Musical Express, η γνωστή μουσική εφημερίδα της Αγγλίας, διαπιστώνει ότι φέτος, το 2021, βγήκε μία σειρά καταπληκτικών δίσκων.

Μερικοί θεωρούν ότι αυτό ίσως να οφείλεται στην επιδημία, όπου λόγω του lockdown πέρσι, ακυρώθηκαν πολλές περιοδείες και εμφανίσεις, οι καλλιτέχνες βρήκαν περισσότερο χρόνο, κλείστηκαν σπίτι και το… έριξαν στην δημιουργία!

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ας δούμε ποια είναι τα δέκα άλμπουμ, που θεωρεί κορυφαία το ΝΜΕ, από την δισκογραφία που κυκλοφόρησε μέσα στο 2021.

Ας σημειωθεί όμως ότι το ΝΜΕ βλέπει πάντα τα μουσικά πράγματα από την δική του μεριά, με ιδιαίτερη προτίμηση στις ανεξάρτητες σκηνές και τάσεις και όχι τόσο στα εμπορικά ή εντυπωσιακά μουσικά είδη.

Αυτά είναι τα 10 καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς

10. Olivia Rodrigo, ‘Sour’

9. Turnstile, ‘Glow On’

8. Halsey, ‘If I Can’t Have Love, I Want Power’

7. Arlo Parks, ‘Collapsed In Sunbeams’

6. Nick Cave & Warren Ellis, ‘Carnage’

5. Tyler, the Creator, ‘Call Me If You Get Lost’

4. Self Esteem, ‘Prioritise Pleasure’

3. Wolf Alice, ‘Blue Weekend’

2. Little Simz, ‘Sometimes I Might Be Introvert’

1. Sam Fender, ‘Seventeen Going Under’

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί, ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “After Midnight… όπως έλεγε και ο J.J. Cale”, με πολλή και καλή μουσική).