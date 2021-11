Κάθε χρόνο ο κόσμος δείχνει μια ανησυχία για το πότε ξεκινάει η χριστουγεννιάτικη εορταστική περίοδος.

Αρχικά ίσως σηματοδοτείται από την εμφάνιση των πρώτων στολισμών σε δρόμους και βιτρίνες καταστημάτων, αλλά όταν αρχίσουν να ακούγονται και τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, είτε είναι παραδοσιακές ψαλμωδίες, είτε παλιά καθιερωμένα τραγούδια, είτε καινούργια χιτ, τότε είναι που πραγματικά αρχίζει να διαμορφώνεται η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Άλλωστε τα περισσότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια στην ιστορία της μουσικής, χώρια από το γεγονός ότι τα έχουν ερμηνεύσει ξανά και ξανά όλοι σχεδόν οι μεγάλοι καλλιτέχνες, σε δίσκους και εμφανίσεις, ακόμα και εκείνοι που δεν είναι Χριστιανοί αλλά… εβραϊκής καταγωγής!

Η χριστουγεννιάτικη μουσική παράγει συναισθήματα, ρομαντικά, νοσταλγικά. Γι’ αυτό και την περίοδο αυτή την αποκαλούν σαν την “καλύτερη εποχή της χρονιάς”, παρόλο που πολλές φορές σε κάνει να κλάψεις.

Παρακάτω, αυτά είναι τα 20 καλύτερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών σύμφωνα με το έγκυρο μουσικό περιοδικό Billboard. Από την θέση 20 μέχρι το Νο.1.

20. Chuck Berry – “Run Rudolf Run” (1958)

19. Bobby Helms – “Jingle Bell Rock” (1957)

18. The Waitresses – “Christmas Wrapping” (1981)

17. Joni Mitchell – “River” (1971)

16. The Beach Boys – “Little Saint Nick” (1963)

15. Judy Garland – “Have Yourself A Merry Little Christmas” (1944)

14. Andy Williams – “It’s The Most Wonderful Time Of The Year” (1963)

13. Ariana Grande – “Santa Tell Me” (2014)

12. Elvis Presley – “Blue Christmas” (1957)

11. Vince Guaraldi Trio – “Christmas Time Is Here” (1965)

10. Donny Hathaway – “This Christmas” (1970)

9. Bruce Springsteen – “Santa Claus Is Comin’ To Town” (1982)

8. RUN DMC – “Christmas In Hollis” (1987)

7. José Feliciano – “Feliz Navidad” (1970)

6. Brenda Lee – “Rockin’ Around The Christmas Tree” (1958)

5. Bing Crosby – “White Christmas” (1947)

4. Wham! – “Last Christmas” (1984)

3. Nat King Cole – “The Christmas Song (Merry Christmas to You)” (1961)

2. Darlene Love – “Christmas (Baby Please Come Home)” (1963)

1. Mariah Carey – “All I Want For Christmas Is You” (1994)

