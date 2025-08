Σερβία: Εκτεταμένες συλλήψεις για την τραγωδία στο Νόβι Σαντ – Κρατείται και ένας πρώην υπουργός

Σε εκτεταμένες συλλήψεις προχώρησε η σερβική αστυνομία για την υπόθεση που αφορά την τραγωδία στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ στη Σερβία, όταν σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι από την πτώση του γείσου, την 1η Νοεμβρίου του περασμένου έτους.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί έξι άτομα μεταξύ των οποίων είναι και Τόμιλσαβ Μομίροβιτς, υπουργός Κατασκευών και Υποδομών την περίοδο 2020-2022. Ο Μομίροβιτς συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για το εξωτερικό, μεταδίδουν τα σερβικά ΜΜΕ. Η αστυνομία προσπάθησε να συλλάβει ακόμη έναν πρώην υπουργό, τον Γκόραν Βέσιτς αλλά δε βρισκόταν στην οικία του. Σήμερα έγινε γνωστό ότι ο Βέσιτς μεταφέρθηκε χθες βράδυ εσπευσμένα σε νοσοκομείο και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Former government minister Tomislav Momirović arrested, new warrant issued for Goran Vesić. Read more here… https://t.co/mdVHMKfK3o

— Serbian Monitor (@SerbianMonitor) August 1, 2025