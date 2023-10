Σε κόκκινο συναγερμό οι Βρυξέλλες μετά την φονική επίθεση με δύο νεκρούς: Κυκλοφορεί ελεύθερος ο Τυνήσιος δράστης που δήλωσε μέλος του ISIS

Ο δράστης της επίθεσης, που σημειώθηκε χθες το βράδυ, με απολογισμό τουλάχιστον δύο νεκρούς στις Βρυξέλλες εξακολουθεί να παραμένει ασύλληπτος, επισήμανε ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κροο κατά την διάρκεια συνέντευξης Tύπου που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (17/10).

Επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είναι 45 ετών, Τυνησιακής καταγωγής και διέμενε παράνομα στο Βέλγιο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro ήταν γνωστός στην αστυνομία, ιδιαίτερα για εμπορία ανθρώπων, ωστόσο δεν είχε καταγραφεί για ριζοστατικοποίηση.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, έχει τραυματιστεί σοβαρά και ένας Σουηδός κατά την διάρκεια των πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Soir, σε φωτογραφίες που τράβηξε ένας κάτοικος της περιοχής, φαίνεται ένας άνδρας με φωσφορίζον πορτοκαλί μπουφάν και λευκό κράνος, ένα αυτόματο καλάσνικοφ στο χέρι, να επιβιβάζεται σε ένα σκούτερ και να τρέπεται σε φυγή. Το όνομα του είναι “Λασουέντ Αμπντεσλάμ” και ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης σε τουλάχιστον δύο βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα: το ένα πριν από τους πυροβολισμούς και το άλλο αμέσως μετά το αιματηρό συμβάν.

Σε αυτά τα βίντεο, ο άνδρας μιλά στα αραβικά με τυνησιακή προφορά, και παρουσιάζεται ως «μουτζαχίντ» (μαχητής) «για τον Θεό και για το Ισλαμικό Κράτος». Ορισμένες προτάσεις είναι δύσκολο να κατανοηθούν, αλλά σύμφωνα με την Le Soir, φέρεται ότι ο φερόμενος ως δράστης είπε «Δόξα τω Θεώ, ο αδερφός σας Αμπντεσλάμ εκδικήθηκε τους μουσουλμάνους. Μόλις σκότωσα τρεις Σουηδούς».

Κατά την διάρκεια της επίθεσής του, σε βίντεο που τράβηξε κάτοικος της περιοχής, ο Λασουέντ Αμπντεσλάμ ακούγεται επίσης να λέει «Αλλάχ Ακμπάρ» (ο Θεός είναι μεγάλος).

Ο κ. Ντε Κρόο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, όπως και δήλωσε πως είχε επικοινωνία με τον Σουηδό ομόλογό του. Eπίσης, ο Βέλγος πρωθυπουργός ανέφερε ότι επετράπη στους φιλάθλους του ποδοσφαίρου που ήταν στο στάδιο King Baudouin να φύγουν μόνο αφού κρίθηκε πως ήταν ασφαλές.

Τόνισε ότι την έρευνα διενεργεί η ομοσπονδιακή εισαγγελία, λόγω του πιθανού τρομοκρατικού κινήτρου.

H Γαλλία ανακοίνωσε πως ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα με το Βέλγιο. Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τη «βάρβαρη» πράξη «ισλαμιστικής τρομοκρατίας».

Το επίπεδο απειλής βρίσκεται στο «4» στις Βρυξέλλες – κάτι που σημαίνει αυξημένη αστυνομική παρουσία και επιπλέον προστασία σε ευαίσθητα σημεία που συνδέονται με τη Σουηδία.

Ο πρωθυπουργός Ντε Κρόο συνέστησε σθεναρά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επαγρύπνηση απαιτείται και στην υπόλοιπη χώρα, όπου το επίπεδο συναγερμού βρίσκεται στο «3». Θα υπάρξουν επιπλέον έλεγχοι και τα μέτρα θα επαναξιολογηθούν αργότερα σήμερα, διευκρίνισε.

Here is another video of the terrorist who killed at least two people tonight in the city centre of #Bruxelles. If you are in the city, be careful, the man is still on the run. #terror #brussels pic.twitter.com/DlzTSvoO7z

