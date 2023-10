Σοκ στις Βρυξέλλες: Δύο νεκροί έπειτα από ένοπλη επίθεση – «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος» φώναξε ο δράστης – Βίντεο με σκληρές εικόνες

Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στο Βέλγιο μετά την δολοφονία 2 ατόμων κοντά στο στάδιο όπου διεξάγεται ο ποδοσφαιρικός αγώνας της εθνικής ομάδας του Βελγίου με την Σουηδία. Ο δράστης έχει διαφύγει και γι’ αυτό υπάρχει μεγάλη νευρικότητα στις αρχές ασφαλείας.

Σύμφωνα με βελγικά ΜΜΕ η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα τοπική ώρα και η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο.

Η εφημερίδα De Standaard μεταδίδει ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκαν τα δύο άτομα δεν έχουν ξεκαθαρίσει και δεν έχει συλληφθεί κανείς ύποπτος. Βελγικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι τα δύο θύματα φορούσαν μπλούζες της Εθνικής Ομάδας της Σουηδίας και πρόκειται για Σουηδούς.

Υπάρχουν αναφορές ότι ο δράστης της επίθεσης φώναξε: «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος» στα αραβικά και γι’ αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Η εφημερίδα Soir αναφέρει ότι σε φωτογραφίες που τράβηξε ένας κάτοικος της περιοχής, φαίνεται ένας άνδρας με φωσφορίζον πορτοκαλί μπουφάν και λευκό κράνος, ένα αυτόματο ντουφέκι στο χέρι, να επιβιβάζεται σε ένα σκούτερ και να τρέπεται σε φυγή. Φέρεται ότι προηγουμένως πυροβόλησε κάποιον στην είσοδο προτού πυροβολήσει δύο επιβαίνοντες σε ταξί.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης να μιλάει στα αραβικά και να λέει ότι έκανε την επίθεση στο όνομα του Αλλάχ. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ ο άνδρας φέρεται να είπε ότι «ζούμε για την θρησκεία και πεθαίνουμε για τη θρησκεία μας», ενώ σημείωσε ότι έχει σκοτώσει τρία άτομα. Μάλιστα φέρεται να έχει κάνει αναφορά και στην πολεμική σύρραξη στην Μέση Ανατολή και τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Γάζα.

Το γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα ανέφερε στο BBC ότι έχει δει το βίντεο αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο άνδρας στο βίντεο είναι ο δράστης της επίθεσης.

Το βίντεο που μεταδίδεται από τα βεγλικά ΜΜΕ με την στιγμή της επίθεσης:

Here is another video of the terrorist who killed at least two people tonight in the city centre of #Bruxelles. If you are in the city, be careful, the man is still on the run. #terror #brussels pic.twitter.com/DlzTSvoO7z

— Alessandro Di Maio (@alexdimaio) October 16, 2023