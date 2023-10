Ντουμπάι: Η αστυνομία διαψεύδει ότι Παλαιστίνιος μαχαίρωσε 4 Ισραηλινούς

Πληροφορίες για επίθεση με μαχαίρι εναντίον 4 Ισραηλινών, στο Ντουμπάι, δημοσιεύτηκαν το απόγευμα, ωστόσο η αστυνομία των ΗΑΕ διέψευσε ότι σημειώθηκε τέτοιο γεγονός.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες που αργότερα διαψεύστηκαν ένας άνδρας παλαιστινιακής καταγωγής που ζει στο Ντουμπάι, επιτέθηκε και μαχαίρωσε 4 Ισραηλινούς, αλλά οι δυνάμεις ασφαλείας τον συνέλαβαν.

Ωστόσο με ανάρτησή της στο Twitter η αστυνομία στο Ντουμπάι διέψευσε ότι έγινε τέτοια επίθεση. «Η ασφάλεια και η προστασία είναι υψίστης σημασίας στα ΗΑΕ. Η αστυνομία του Ντουμπάι ενθαρρύνει όλους να απευθύνονται στα επίσημα κανάλια για ακριβείς πληροφορίες. αναφέρει η ανάρτηση.

. @DubaiPoliceHQ denied reports about stabbing 4 Israelis in Dubai. Safety and security are of paramount importance in the UAE. Dubai Police encourages all to refer to official channels for accurate information.

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 16, 2023