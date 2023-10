Πυροβολισμοί στις Βρυξέλλες: Πληροφορίες για τουλάχιστον 2 νεκρούς

Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς στις Βρυξέλλες, σύμφωνα βελγικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 7 το απόγευμα τοπική ώρα. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή αυτή την ώρα και ερευνά το περιστατικό.

Η εφημερίδα De Standaard μεταδίδει ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκαν τα δύο άτομα δεν έχουν ξεκαθαρίσει και δεν έχει συλληφθεί κανείς ύποπτος. Ωστόσο υπάρχουν αναφορές ότι ο δράστης της επίθεσης φώναξε: «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος» στα αραβικά και γι’ αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Βελγικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι τα δύο θύματα φορούσαν μπλούζες της Εθνικής Ομάδας της Σουηδίας. Στην πόλη διεξάγεται ο αγώνας Σουηδίας – Βελγίου για το προκριματικά του Euro.

Η εφημερίδα Soir αναφέρει ότι σε φωτογραφίες που τράβηξε ένας κάτοικος της περιοχής, φαίνεται ένας άνδρας με φωσφορίζον πορτοκαλί μπουφάν και λευκό κράνος, ένα όπλο στο χέρι, να επιβιβάζεται σε ένα σκούτερ και να τρέπεται σε φυγή. Φέρεται ότι προηγουμένως πυροβόλησε κάποιον στην είσοδο προτού πυροβολήσει δύο επιβαίνοντες σε ταξί.

Το βίντεο που μεταδίδεται από τα βεγλικά ΜΜΕ με την στιγμή της επίθεσης:

#BREAKING #Belgium #Bruxelles At least two dead following shooting in Brussels, Belgium. pic.twitter.com/IgSND3c3Lu