Προκλητικός Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου»

Νέα πρόκληση από τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ώρες πριν από την συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, (Τετάρτη 20/9 – 18:00 ώρα Ελλάδας).

Όπως αναφέρει ανάρτηση του Anadolu στο Twitter, στην ομιλία του στη ΓΣ του ΟΗΕ, ο κ. Ερντογάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» καθώς και να εγκαθιδρυθούν διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις, .

#URGENT Turkish President Erdogan urges global community to recognize independence of Turkish Republic of Northern Cyprus, establish diplomatic, political, and economic ties pic.twitter.com/U2B1tVX6uL

