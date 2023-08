Πριγκόζιν: Μαρτυρία για τη συντριβή του αεροπλάνου – «Άκουσα μία έκρηξη – Ήταν ένας μεταλλικός κρότος» 

Οι κάτοικοι του χωριού που βρίσκεται κοντά στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους κατά την οποία σκοτώθηκε ο αρχηγός της μισθοφορικής εταιρείας Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, δήλωσαν ότι άκουσαν έναν κρότο και στην συνέχεια είδαν το αεροπλάνο να συντρίβεται στο έδαφος.

Το αεροπλάνο, ένα ιδιωτικό τζετ Embraer Legacy 600, συνετρίβη την Τετάρτη κοντά στο χωριό Κουζένκινο στην περιοχή Τβερ κατά την πτήση από την Μόσχα στην Αγία Πετρούπολη σκοτώνοντας και τους 10 επιβαίνοντες, επτά επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος. Δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο από το Κρεμλίνο ή το ρωσικό υπουργείο ;Aμυνας για την τύχη του Πριγκόζιν, αλλά το κανάλι του Telegram Grey Zone που συνδέεται με την Wagner επιβεβαίωσε τον θάνατό του.

UPDATE: There are reports that the head of Wagner Group, Yevgeny Prigozhin was on the business plane that crashed today in Russia.

10 people are reportedly dead. It belonged to Prigozhin and Russian media is reporting that he was on the plane.

