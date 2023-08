Όταν ο Πριγκόζιν γελούσε και μιλούσε για τον θάνατο – «Θα πάμε όλοι στην κόλαση, αλλά θα είμαστε οι καλύτεροι»

Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γεβγκένι Πριγκόζιν κατά τη συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους του- τον οποίο επιβεβαίωσε η Wagner– κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τον αρχηγό της οργάνωσης όπου ο ίδιος μιλούσε για τον θάνατο.

«Θα πάμε όλοι στην κόλαση, αλλά θα είμαστε οι καλύτεροι στην κόλαση», συνοψίζει ο Πριγκόζιν », όπως ανέφερε το κανάλι Telegram Grey Zone σε μια ανάρτησή του, επικαλούμενη αποσπάσματα από μια παλιά συνέντευξη.

Ο Πριγκόζιν φαίνεται να γελάει στο βίντεο ενώ κάθεται μέσα σε μια αυτοσχέδια σκηνή με χαμηλό φωτισμό και μιλά με κάποιους. Η ώρα και η τοποθεσία του βίντεο δεν είναι γνωστά.

Ο Πριγκόζιν ήταν ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Βλαντιμίρ Πούτιν, μέχρι να εξαπολύσει το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα τον Ιούνιο. Το κανάλι Telegram Grey Zone, το οποίο παρέχει επίσημες και ανεπίσημες ενημερώσεις για τις δραστηριότητες της Wagner, χαιρέτισε τον Πριγκόζιν ως ήρωα και πατριώτη που πέθανε στα χέρια αγνώστων «προδοτών της Ρωσίας» την Τετάρτη.

-Utkin (aka Wagner) “Death is not the end of it, it’s the beginning of something different.”

-Prigozhin: “Yes, we’ll all get to hell. But we’ll be best in hell.”

-Utkin “No doubt.”

Rest in Peace. Putin will never deserve the honor you deserve, wherever you are. pic.twitter.com/WiZ9GkiCvK

