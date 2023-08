Πριγκόζιν: Ο «σεφ» που έγινε προδότης – Η αναρρίχηση του αρχηγού της Wagner από τις σοβιετικές φυλακές στην ελίτ του Κρεμλίνου

Ο αρχηγός της ρωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος είχε καλέσει σε στάση κατά της ανώτατης ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης και είχε προχωρήσει σε εξέγερση κατά του Κρεμλίνου τον Ιούνιο, η οποία όμως απέτυχε , περιλαμβάνεται στη λίστα των επιβατών του αεροπλάνου που συνετρίβη απόψε στη Ρωσία, μετέδωσαν τα ρωσικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τα ειδησεογραφικά πρακτορεία Ria Novosti, TASS και Interfax, που επικαλούνται τη ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αερομεταφορών Rossaviatsia, το όνομα του Γεβγκένι Πριγκόζιν περιλαμβάνεται στη λίστα των επιβατών του αεροπλάνου που είχε αναχωρήσει από τη Μόσχα με προορισμό την Αγία Πετρούπολη.

A video appeared, which allegedly shows the moment of the crash of Prigozhin’s plane. pic.twitter.com/KkTmw7LoH9

Τα συνεργεία διάσωσης ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι όλοι οι επιβάτες του αεροσκάφους είναι νεκροί. Κάποιες από τις πληροφορίες που μεταδίδονται, δεν αποκλείουν το συγκεκριμένο αεροπλάνο να έπεσε μετά από ρωσικά αντιαεροπορικά πυρά.

A private jet belonging to Wagner boss Yevgeny Prigozhin has crashed with all passengers and crew reportedly dying upon impact. #Prigozhin #Wagner pic.twitter.com/qWudAUcn1d

Ο Πριγκόζιν, 62 ετών, αναδείχθηκε στην κορυφή της πολιτικής ρωσικής ελίτ, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Οι άνδρες του – συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων κατάδικων που στρατολόγησε μέσα στις φυλακές – οδήγησαν τη ρωσική επίθεση στην πόλη Μπαχμούτ στη μεγαλύτερη και πιο αιματηρή μάχη του πολέμου. Ο Πριγκόζιν χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διατρανώσει τις επιτυχίες του στρατού του. Τέθηκε έτσι απέναντι στο στρατιωτικό κατεστημένο, κατηγορώντας το για ανικανότητα, ακόμη και για σε βάρος του προδοσία. Την εποχή εκείνη κατήγγειλε την ρωσική στρατιωτική ηγεσία ότι δεν του προμήθευε πυρομαχικά, με αποτέλεσμα οι άνδρες του να θυσιάζονται κατά χιλιάδες.

🚨BREAKING: Prigozhyn’s jet was shot down!

The Embraer Legacy 600 business jet with registration number RA-02795, which belonged to Yevgeny Prigozhin, was shot down by air defense fire at the Ministry of Defense of the Russian Federation in the Bologovsky district of the Tver… pic.twitter.com/TNzNmCNdnK

