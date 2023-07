Πριγκόζιν: Επανεμφάνιση μέσω βίντεο – Καλωσορίζει μαχητές της Wagner στην Λευκορωσία

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν έκανε την επανεμφάνισή του μέσω ενός βίντεο που καλωσορίζει τους μαχητές της Wagner στην Λευκορωσία και αναρτήθηκε σήμερα σ’ ένα από τα επίσημα κανάλια που ο ίδιος διαθέτει στο Telegram.

Στο βίντεο, την αυθεντικότητα του οποίου το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα, ένας άνδρας, η φωνή του οποίου ακούγεται σαν την φωνή του Πριγκόζιν, ακούγεται να καλωσορίζει τους άνδρες του, λέγοντας τους να συμπεριφέρονται καλά και ότι η εκπαίδευση τους θα κάνει τον στρατό της Λευκορωσίας τον δεύτερο καλύτερο στρατό στον κόσμο.

Το βίντεο τραβήχτηκε αφού είχε πέσει η νύχτα και το μόνο που μπορεί να διακρίνει κανείς είναι το προφίλ του Πριγκόζιν.

Ο ίδιος ακούγεται να λέει ότι οι άνδρες του θα παραμείνουν στη Λευκορωσία για κάποιο χρονικό διάστημα και να αποκαλεί τα όσα συμβαίνουν στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία «ντροπή», στην οποία η Wagner δεν πρέπει να συμμετέχει.

Prigozhin once again appeared. He spoke to ‘his’ mercenaries in Belarus. He said that what is happening at the front lines in Ukraine is a shame, and that Wagner should not participate in it.

“We will wait untill we can show ourself to the fullest,” he added. pic.twitter.com/JJh91x8iTj

