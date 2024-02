Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η πρώτη δήλωση μετά την ανακοίνωση ότι ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο

Προσερχόμενος απόψε σε φιλανθρωπικό γκαλά, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, προέβη σε δήλωση για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση του Παλατιού, ότι ο Βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο.

«Εκτιμούμε πραγματικά την ευγένεια όλων σας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Prince William asked about his father he said: ‘we really appreciate everyone’s kindness’ pic.twitter.com/ibQFmlwDqv

