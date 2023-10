Πόλεμος στο Ισραήλ: Ο Μπορέλ κάλεσε Ισραήλ και Παλαιστίνη στη συνεδρίαση των ΥΠΕΞ της Ε.Ε.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν και ο ομόλογός του της Παλαιστινιακής Αρχής, Ριγιάντ αλ Μάλικι έχουν προσκληθεί στην έκτακτη συνάντηση των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών που θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο Ισραήλ και στην ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ.

«Προσκάλεσα τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών να συμμετάσχει στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που συγκαλώ το απόγευμα. Προσκάλεσα επίσης τον υπουργό Εξωτερικών (της Παλαιστινιακής Αρχής) Ριγιάντ αλ Μάλικι να απευθυνθεί στη συνάντηση και να παρουσιάσει τις απόψεις της Παλαιστινιακής Αρχής», ανέφερε ο Μπορέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter.

