Πόλεμος στο Ισραήλ: Εντείνεται η ανησυχία για χερσαία επίθεση στη Γάζα – Έκκληση για ανθρωπιστικό διάδρομο,187.500 οι εκτοπισμένοι

Εντείνονται οι εικασίες και οι φόβοι ότι το Ισραήλ μπορεί να σχεδιάζει χερσαία επίθεση στη Γάζα, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς το πρωί του Σαββάτου.

Έπειτα από άλλη μια νύχτα σφοδρών ισραηλινών αεροπορικών, σήμερα το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αποκατέστησε τον έλεγχο στα σύνορά του με τη Λωρίδα της Γάζας και ότι βάζει νάρκες στα σημεία που μαχητές της Χαμάς είχαν γκρεμίσει τον φράκτη το Σάββατο.

Στο μεταξύ, Παλαιστίνιοι φέρεται να δέχονται τηλεφωνήματα και ηχητικά μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα από Ισραηλινούς αξιωματικούς ασφαλείας, στα οποία τους λένε να εγκαταλείψουν περιοχές, που βρίσκονται κυρίως στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Γάζας. Τους προειδοποιούν, επίσης,, ότι ο στρατός θα διεξαγάγει επιχειρήσεις εκεί.

Τις ανησυχίες για χερσαία επίθεση στη Γάζα ενισχύει και η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, ο οποίος κάλεσε στα όπλα επίσης 300.000 εφέδρους, αριθμός που δεν έχει προηγούμενο.

Οι νέες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ εξαπολύθηκαν μετά την απειλή της Χαμάς να εκτελεί έναν ισραηλινό όμηρο κάθε φορά που το Ισραήλ βομβαρδίζει ένα σπίτι Παλαιστινίων, απροειδοποίητα.

Η βία έχει στοιχίσει την ζωή σε περισσότερους από 1.500 ανθρώπους, ενώ έχει προκαλέσει διεθνείς δηλώσεις υποστήριξης προς το Ισραήλ, διαδηλώσεις σε υποστήριξη των Παλαιστινίων και εκκλήσεις για να σταματήσουν οι συγκρούσεις και να προστατευθούν οι άμαχοι.

Ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν ότι ο αριθμός των Ισραηλινών που έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση της Χαμάς ανήλθε σε 900, ενώ υπάρχουν τουλάχιστον 2.600 τραυματίες και δεκάδες έχουν συλληφθεί ως όμηροι. Μεταξύ των Ισραηλινών που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονται 260 κυρίως νέοι άνθρωποι που πυροβολήθηκαν στο φεστιβάλ μουσικής στην έρημο, απ’ όπου απήχθησαν κάποιοι από τους ομήρους.

Σε σχόλιά του που επικαλέστηκε ο Ραδιοσταθμός του Ισραηλινού Στρατού, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι δεν υπήρξαν νέες διεισδύσεις από τη Γάζα από χθες, Δευτέρα. Απαντώντας στις φήμες ότι ένοπλοι χρησιμοποίησαν διαμεθοριακές σήραγγες, ο Χαγκάρι σημείωσε ότι ο στρατός δεν έχει διαπιστώσει κάτι τέτοιο.

Τουλάχιστον 770 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 4.000 έχουν τραυματιστεί από το Σάββατο στις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στον αποκλεισμένο θύλακα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στη Γάζα. Τουλάχιστον ακόμα 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν στη Δυτική Όχθη από το Σάββατο, σύμφωνα με το υπουργείο.

Πολυκατοικίες, ένα τζαμί και νοσοκομεία βρίσκονται μεταξύ των σημείων που δέχθηκαν επίθεση και τα πλήγματα κατέστρεψαν δρόμους και σπίτια, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης και αυτόπτες μάρτυρες. Το Ισραήλ βομβάρδισε, επίσης, τα κεντρικά γραφεία της ιδιωτικής Παλαιστινιακής Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών, κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, ίντερνετ και κινητής τηλεφωνίας.

Τα πλήγματα συνεχίστηκαν την περασμένη νύχτα. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στόχους στη Λωρίδα της Γάζας από αέρα και θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης αποθήκης όπλων που, όπως διευκρίνισε, ανήκε στον Ισλαμικό Τζιχάντ, και στόχους της Χαμάς κατά μήκος της ακτής της Γάζας.

Την Δευτέρα, ο εκπρόσωπος της Χαμάς Αμπού Ουμπάιντα απείλησε ότι οι μαχητές της θα σκοτώνουν Ισραηλινούς, από τους δεκάδες που κρατούν ομήρους. Όπως σημείωσε, η Χαμάς θα εκτελεί έναν Ισραηλινό όμηρο για κάθε ισραηλινό βομβαρδισμό σπιτιού αμάχων χωρίς προειδοποίηση και θα μεταδίδει την εκτέλεση.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα στην απειλή αυτή. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Έλι Κοέν δήλωσε ότι πάνω από 100 άνθρωποι συνελήφθησαν όμηροι από τη Χαμάς στη διάρκεια της φονικής διείσδυσής της στο ισραηλινό έδαφος το Σαββατοκύριακο.

Δεκάδες άνθρωποι στην συνοικία Ρέμαλ στην πόλη της Γάζας εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

«Πήραμε παιδιά και εγγόνια και νύφες και φύγαμε. Μπορώ να πω ότι γίναμε πρόσφυγες. Δεν είμαστε ασφαλείς. Τι ζωή είναι αυτή; Δεν είναι ζωή», δήλωσε ο 73χρονος κάτοικος Σάλαχ Χανούνεχ.

Στο νότιο τμήμα του Ισραήλ, όπου έγινε η επίθεση της Χαμάς, ο επικεφαλής στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ δήλωσε ότι ο στρατός αποκατέστησε τον έλεγχο κοινοτήτων εντός του ισραηλινού εδάφους όπου είχαν διεισδύσει μαχητές της Χαμάς, αλλά πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι συγκρούσεις, καθώς κάποιοι μαχητές παραμένουν ενεργοί.

Η ανακοίνωση ότι 300.000 έφεδροι κλήθηκαν στα όπλα σε μόλις δύο ημέρες εντείνει τις εικασίες ότι το Ισραήλ μπορεί να σχεδιάζει χερσαία επίθεση στη Γάζα, έδαφος που εγκατέλειψε πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες. «Ποτέ δεν είχαμε επιστρατεύσει τόσο πολλούς εφέδρους σε τέτοια κλίμακα», δήλωσε ο Χαγκάρι. «Προχωράμε στην επίθεση», σημείωσε.

Η Ουάσινγκτον, η οποία παρέχει στο Ισραήλ στρατιωτική βοήθεια 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, ανακοίνωσε ότι στέλνει νέες προμήθειες αντιαεροπορικής άμυνας, πυρομαχικά και λοιπή βοήθεια ασφαλείας στο Ισραήλ.

Στο μεταξύ, ο αρχηγός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων προειδοποίησε το Ιράν να μην αναμιχθεί στην κρίση και σημείωσε ότι δεν θέλει διεύρυνση της σύγκρουσης. Το Ιράν δεν κρύβει την υποστήριξή του για τη Χαμάς και επικρότησε την επίθεση του Σαββάτου, μολονότι διέψευσε οποιαδήποτε ανάμιξή του.

«Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Δεν θέλουμε αυτό να διευρυνθεί και το νόημα είναι το Ιράν να πάρει αυτό το μήνυμα καθαρά και ξάστερα», σημείωσε ο στρατηγός Τσαρλς Κ. Μπράουν, αρχηγός του Μεικτού Επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε δημοσιογράφους, που τον συνοδεύουν στο ταξίδι του στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν συζήτησε για την αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Έλι Κοέν, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Μπλίνκεν «επαναβεβαίωσε τις προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», προστίθεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων αυτές της Ιταλίας, της Ταϊλάνδης και της Ουκρανίας ανέφεραν ότι πολίτες τους είναι νεκροί ή η τύχη τους αγνοείται μετά την επίθεση της Χαμάς. Στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 11 Αμερικανοί σκοτώθηκαν και ότι είναι πιθανόν Αμερικανοί πολίτες να βρίσκονται μεταξύ αυτών που κρατούνται όμηροι.

Κατά την πραγματοποίηση σφοδρών πληγμάτων αντιποίνων στη Γάζα από το Ισραήλ, ο υπουργός Άμυνας της χώρας Γιοάβ Γκάλαντ προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις ανακοινώνοντας αυστηρότερο αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα, ώστε να μην φτάνουν τρόφιμα και καύσιμα στην Λωρίδα της Γάζας, όπου ζουν 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι.

Τα μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στη Χαμάς μετέδωσαν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ισραηλινές επιδρομές σε σπίτια στη Λωρίδα της Γάζας αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ. Παλαιστινιακά μέσα μετέδωσαν επίσης ότι ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε κτίριο στην πόλη της Γάζας προκάλεσε τον θάνατο δύο Παλαιστινίων δημοσιογράφων και τον σοβαρό τραυματισμό ενός τρίτου.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση μέχρι στιγμής να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές. Ο ισραηλινός στρατός δεν μπορούσε άμεσα να προβεί σε σχόλιο.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (Ocha) δήλωσε σήμερα πως σχεδόν 200.000 άνθρωποι, ή περίπου το ένα δέκατο του πληθυσμού, έχουν φύγει από τα σπίτια τους στη Γάζα, αφότου ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες και αναμένουν ελλείψεις νερού και ηλεκτρισμού λόγω του αποκλεισμού.

«Ο εκτοπισμός έχει κλιμακωθεί δραματικά σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, ξεπερνώντας τους 187.5000 από το Σάββατο. Οι περισσότεροι καταφεύγουν στα σχολεία της UNRWA», της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ocha Γενς Λάρκε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, λέγοντας πως ο αριθμός των εκτοπισμένων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

«Η καταστροφή δρόμων και υποδομών εμποδίζει την εργασία των ιατρικών ομάδων» που προσπαθούν να προσφέρουν βοήθεια στα θύματα, είπε ο Λάρκε.

Η UNRWA θα απευθύνει αυτή την εβδομάδα έκκληση για συγκέντρωση χρημάτων ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες του πληθυσμού, ανέφερε από την πλευρά της η διευθύντρια επικοινωνίας του οργανισμού του ΟΗΕ Ταμάρα Αλριφάι σε βιντεοδιάσκεψη από το Αμάν.

Είπε πως ο ΟΗΕ διαθέτει 54 σχολεία στη Λωρίδα της Γάζας, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια, με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Υπογράμμισε, ωστόσο, πως δεν επαρκούν για να ανταποκριθούν στις ανάγκες.

Εξάλλου, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι καταγράφηκαν 13 επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγείας στη Λωρίδα της Γάζας από το Σαββατοκύριακο και πως οι ιατρικές προμήθειες που είναι αποθηκευμένες εκεί έχουν ήδη εξαντληθεί.

Over the last few hours, IAF fighter jets have been striking numerous terror targets belonging to terrorist organizations in the Gaza Strip.

Overnight, dozens of fighter jets struck over 200 targets in Rimal and Khan Yunis. pic.twitter.com/ZxLY4xnmn0

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 10, 2023