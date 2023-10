Πόλεμος στο Ισραήλ: Η στιγμή της επίθεσης της Χαμάς στο κιμπούτς Κφαρ Αζά – Το ΒΙΝΤΕΟ της φρίκης

Σοκ προκαλεί το νέο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς. Σε αυτό καταγράφεται η πρώτη εισβολή ενόπλων στο κιμπούτς Κφαρ Αζά του Ισραήλ. Ρουκέτες, οβίδες, νεκροί, τραυματίες και εκτοπισμένοι είναι το φρικιαστικό σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή.

Στο βίντεο διακρίνονται ένοπλοι να μπαίνουν μέσα στην κοινότητα και αδιακρίτως να ανοίγουν πυρ εναντίον των αμάχων. Άνθρωποι πέφτουν νεκροί από τα πυρά των ενόπλων της Χαμάς, παρά το ότι προσπαθούν να προστατευτούν πίσω από τα αυτοκίνητα, πίσω από τα κτίρια.

Χρειάστηκε να περάσουν περισσότερες από 12 ώρες μέχρι οι πρώτες ισραηλινές δυνάμεις να φτάσουν στο σημείο. Έως και χθες το πρωί δεν μπορούσαν να μπουν στο κιμπούτς, καθώς πολλοί ένοπλοι της Χαμάς κρύβονταν στα χωράφια και τους επιτίθεντο.

They deserve all they get. A totally cowardly attack.https://t.co/zvDIk5Jlyh

— Michael William (@Michael03282460) October 10, 2023