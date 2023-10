Το Ισραήλ βομβάρδισε πανεπιστήμιο που συνδέεται με τη Χαμάς στη Γάζα – ΒΙΝΤΕΟ

Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ βομβάρδισαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας ισλαμικό πανεπιστήμιο που συνδέεται με το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, δήλωσε αξιωματούχος του ιδρύματος.

«Τα σφοδρά αεροπορικά πλήγματα κατέστρεψαν ολοσχερώς κάποια κτίρια του ισλαμικού πανεπιστημίου», επεσήμανε ο Άχμεντ Οράμπι, αξιωματούχος του ιδρύματος.

«Κανένας δεν μπορεί να εισέλθει λόγω των πυρκαγιών, των πετρών και των συντριμμιών που είναι σκορπισμένα στους δρόμους γύρω από το πανεπιστήμιο», πρόσθεσε ο ίδιος. Πυκνά σύννεφα σκόνης γέμισαν τον ουρανό όταν κατέρρευσαν τα κτίρια, σημείωσε.

It looks like no lectures will be held at the Islamic University in Gaza today. pic.twitter.com/oayNPkOpxY — Real Palestinian 🇮🇱 (@shim_rational) October 10, 2023

The Islamic University of Gaza, where I finished my studies after being destroyed by the Israeli warplanes.😔 pic.twitter.com/gQV16l9KLL — S A R A H 👑✌️🇵🇸 (@Sarah_Hassan94) October 10, 2023

Before and After.

The Islamic University in Gaza City, established in 1978 by Hamas founder Sheikh Ahmed Yassin: A Hamas stronghold and factory for terror weapons engineers. #HamasworsethanISIS#IsraelUnderAttackhttps://t.co/RSj2QcBZY7 pic.twitter.com/bunroTaOmA — Imshin (@imshin) October 10, 2023

Λίγο νωρίτερα η κυβέρνηση της Χαμάς είχε ανακοινώσει ότι τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από τις εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη διάρκεια της περασμένης νύκτας εναντίον της Γάζας.

Από τις επιδρομές επλήγησαν δεκάδες κτίρια κατοικιών, εργοστάσια, τεμένη και καταστήματα, σύμφωνα με τον Σαλάμα Μάρουφ, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι στη διάρκεια της νύκτας έπληξε πολλές θέσεις της Χαμάς, εξηγώντας ότι μαχητικά αεροσκάφη κατέστρεψαν «προηγμένα συστήματα εντοπισμού» του παλαιστινιακού κινήματος.

24 στόχοι της Χαμάς επλήγησαν στην περιοχή Μπέιτ Χάνουν, στη Λωρίδα της Γάζας, κυρίως δύο υποκαταστήματα τραπεζών τα οποία χρησιμοποιούσε το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα για «να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία», σύμφωνα με τον στρατό.

Από τους βομβαρδισμούς επλήγησαν επίσης μια αποθήκη όπλων και ένα διοικητικό κέντρο της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, πρόσθεσε η ίδια πηγή.