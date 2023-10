Η Μέση Ανατολή «φλέγεται»: Περισσότεροι από 2.000 νεκροί σε Ισραήλ και Παλαιστίνη – Στην τελική ευθεία η χερσαία επίθεση στην Γάζα

Βαρύς είναι ο φόρος του αίματος λόγω του πολέμου στο Ισραήλ. Ο απολογισμός των θυμάτων σε Ισραήλ και Παλαιστίνη είναι τραγικός και ανέρχεται σε περισσότερους από 2.000.

Ο αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος του Τσαχάλ (ισραηλινού στρατού) είπε ότι οι νεκροί από τις επιθέσεις της Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ ανέρχονται σε τουλάχιστον 1.200. Νωρίτερα, ο στρατός ανέφερε πως οι νεκροί «ξεπέρασαν τους 1.000», ενώ άλλοι 2.800 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Έχουμε υποστεί εξαιρετικά βαριές απώλειες», συνόψισε ο αντισυνταγματάρχης Κόνρικους αναφερόμενος στην επίθεση, την πιο πολύνεκρη από ιδρύσεως κράτους.

Ακόμη 50 άνθρωποι θεωρείται επισήμως πως είναι «όμηροι» ή «αγνοούμενοι» στην Λωρίδα της Γάζας, κατά τις αρχές του Ισραήλ.

Listen in as an IDF Spokesperson LTC (res.) Jonathan Conricus provides a situational update on all fronts, as the war against Hamas continues. https://t.co/uuen9lQa0F

— Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023