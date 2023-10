Πόλεμος στο Ισραήλ: Έτοιμο το Τελ Αβίβ για την «Χερσαία επίθεση» στη Γάζα – Εικόνες φρίκης

Στη Μέση Ανατολή, οι ήχοι των “τυμπάνων του πολέμου” δεν σταματούν, με τις συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης να προκαλούν αυξανόμενο αριθμό θυμάτων.

Από τη μία πλευρά, το Τελ Αβίβ ετοιμάζεται για μια μεγάλη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, που μπορεί να εξαπολύσει ανά πάσα στιγμή. Από την άλλη, η Χαμάς προειδοποιεί πως είναι έτοιμη για έναν πόλεμο διαρκείας, κάθε φορά που δέχεται επίθεση.

Παρά τις απειλές της Χαμάς για εκτέλεση όμηρου για κάθε απροειδοποίητο βομβαρδισμό, καθώς και τις προειδοποιήσεις του ΟΗΕ για ανθρωπιστική κρίση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνει αποφασισμένος να υποστηρίξει μια μακρά μάχη που θα εξαφανίσει τους τρομοκράτες και θα αλλάξει τη μοίρα της Μέσης Ανατολής. Η ισραηλινή αεροπορία και το πυροβολικό χτυπούν θέσεις της Χαμάς στην περιοχή, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επίθεση στο έδαφος.

Ισραηλινοί στρατιώτες συγκεντρώνονται στα σύνορα με τη Γάζα και τον Λίβανο. Χθες, πέντε μαχητές της Χεζμπολάχ έχασαν τη ζωή τους από τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο.

Επιπλέον, ο τελευταίος μαχητής της Χαμάς εκδιώχθηκε από το έδαφος του Ισραήλ.

Η Γάζα δέχεται μια από τις πιο επιθετικές επιδρομές στην ιστορία αυτής της σύγκρουσης, με τουλάχιστον 900 νεκρούς και 4,600 τραυματίες μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας. Μεταξύ των νεκρών είναι 260 παιδιά και 230 γυναίκες.

Επιπλέον, στην Ιερουσαλήμ, δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με ισραηλινούς αστυνομικούς, ενώ στην αντίστοιχη ανακοίνωση των ισραηλινών αρχών αναφέρεται ότι αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους που προσπάθησαν να επιτεθούν σε αυτούς στη συνοικία Σιλωάμ της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Την ίδια στιγμή, η «απέναντι πλευρά», αυτή της Χαμάς δεν σταματά να πλήττει το Ισραήλ.

Η Χαμάς έστειλε τελεσίγραφο το μεσημέρι της Τρίτης ότι θα βομβαρδίσει στις 17:00 το απόγευμα την πόλη Ασκελόν του Ισραήλ και ζήτησε από τον κόσμο να εγκαταλείψει την περιοχή. Κάτι που έκανε πράξη.

Στη Λωρίδα της Γάζας, που βομβαρδίζεται από το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς το Σάββατο, το νοσοκομείο Αλ Σίφα αντιμετωπίζει κρίσιμη κατάσταση. Οι ασθενείς έρχονται σε σωρεία, μια οικογένεια μετά την άλλη, ενώ το προσωπικό είναι σε άκρως δύσκολη θέση. “Η κατάσταση είναι καταστροφική”, προειδοποιούν οι τοπικές αρχές.

Ο 25χρονος Άκραμ Αλ Χαντάντ βρίσκεται δίπλα στο κρεβάτι του 18 μηνών ανιψιού του, του Αμπντελραχμάν Αλ Ντους. Το μικρό αγοράκι τραυματίστηκε σε μια αεροπορική επίθεση όπου σκοτώθηκε ο 4χρονος αδελφός του και άλλοι 16 άνθρωποι. Το μωρό επέζησε, όπως και οι γονείς του, που τραυματίστηκαν όταν καταστράφηκε το σπίτι τους στη συνοικία Αλ Ζαϊτούν στα νοτιοανατολικά προάστια της Γάζας. Παρόλα αυτά, τώρα “χρειάζεται άμεση χειρουργική επέμβαση λόγω των τραυμάτων στο κεφάλι του”, εξήγησε ο γιατρός του. Το πρόβλημα είναι πως πρέπει να περιμένει μέχρι να ελευθερωθεί κάποιο χειρουργείο.

«Εργαζόμαστε σε έκτακτες συνθήκες (…) και πρέπει να διασφαλίσουμε τη συνεχή τροφοδοσία (του νοσοκομείου) με ηλεκτρικό ρεύμα και να διαθέτουμε το αναγκαίο υλικό προτού να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση», λέει ο γιατρός που δήλωσε ότι ονομάζεται Αμπντάλα.

«Η Χαμάς πραγματοποίησε «σφαγή» στο Κφαρ Αζά, στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία γυναίκες, παιδιά, νήπια και ηλικιωμένοι «σφαγιάστηκαν βάναυσα με τον τρόπο δράσης του ISIS», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF) στο CNN την Τρίτη.

Όπως μεταδίδει το Fox News, επικαλούμενο το τοπικό ισραηλινό πρακτορείο i24News, στρατιώτες των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF) μετακινήθηκαν στην Kfar Aza, μία από τις κοινότητες (κιμπούτς) στις οποίες εισέβαλαν οι ένοπλοι της Χαμάς νωρίς το πρωί του Σαββάτου, και ανακάλυψαν περίπου 40 νεκρά μωρά, ορισμένα από τα οποία ήταν αποκεφαλισμένα – αναδεικνύοντας τη βιαιότητα των δυνάμεων εισβολής.

Οι ισραηλινές δυνάμεις απομάκρυναν τα πτώματα των θυμάτων που βρέθηκαν στην περιοχή, όταν βρήκαν τα λείψανα των παιδιών. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα οστά για να ταυτοποιήσουν τα θύματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

“Δεν είναι πόλεμος, δεν είναι πεδίο μάχης. Βλέπετε τα μωρά, τη μητέρα, τον πατέρα, στα υπνοδωμάτια τους, στα δωμάτια προστασίας τους και πώς τα σκότωσαν οι τρομοκράτες”, δήλωσε ο υποστράτηγος των IDF Itai Veruv, περιγράφοντας τη σκηνή, όπως μετέδωσε το i24News.

