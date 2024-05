Ιράν: Η αστυνομία ηθών επιτίθεται σε κορίτσι για την εμφάνισή του – Συγκλονιστικό βίντεο

Την συγκλονιστική στιγμή που μια γυναίκα η οποία θεωρείται μέλος της αστυνομίας ηθών στο Ιράν επιτίθεται σε μια έφηβη που ούρλιαζε και την ανάγκασε να πέσει στο έδαφος, κατέγραψε ο φακός των περαστικών.

Αναφέρθηκε ότι η έφηβη δέχθηκε την επίθεση της αστυνομικού, επειδή αρνήθηκε να καλύψει τα μαλλιά της, παραβιάζοντας έτσι τους αυστηρούς νόμους του Ιράν που επιβάλλουν στις γυναίκες να φορούν μαντήλες.

Πλάνα από το περιστατικό καταγράφηκαν σε ένα μέρος που φαίνεται να είναι ένα πολυσύχναστο δημόσιο πάρκο στο Ιράν – σύμφωνα με πληροφορίες το Borujerd – και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο αρχίζει με μια ομάδα ανθρώπων που συνωστίζονται δίπλα σε ένα δέντρο και έναν χαμηλό τοίχο από τούβλα, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν. Ακούγονται κραυγές από ένα άτομο στη μέση της ομάδας και είναι σαφές ότι κάποιοι από τους ανθρώπους παλεύουν μεταξύ τους.

Ξαφνικά, η έφηβη κοπέλα φαίνεται να πέφτει προς τα πίσω από τον τοίχο, με μια μεγαλύτερη γυναίκα – ντυμένη με μαύρο χιτζάμπ – να προσγειώνεται πάνω της. Η μεγαλύτερη γυναίκα λέγεται ότι είναι αξιωματικός της αστυνομίας ηθών του Ιράν -η ομάδα που επιβάλλει τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα του ισλαμικού κράτους για τις γυναίκες.

Η μεγαλύτερη γυναίκα φαίνεται να προσπαθεί να θέσει υπό έλεγχο την έφηβη, αλλά η νεαρή συνεχίζει να ουρλιάζει και να αντιστέκεται στις προσπάθειες. Φαίνεται να κλωτσάει με επιτυχία τη μεγαλύτερη γυναίκα από πάνω της, η οποία σηκώνεται, αλλά στη συνέχεια επιστρέφει στο κορίτσι που είναι πεσμένο στο έδαφος και προσπαθεί να το σηκώσει από το πάτωμα.

Μερικοί από τους παρευρισκόμενους φαίνονται επίσης να εμπλέκονται, αλλά μέχρι το τέλος του βίντεο παραμένει ασαφές ποιον προσπαθούν να βοηθήσουν – τις μεγαλύτερες γυναίκες ή την έφηβη.

Σύμφωνα με την Masih Alinejad, μια Ιρανή δημοσιογράφο και ακτιβίστρια που μοιράστηκε το υλικό, το άτομο που τράβηξε το βίντεο της έδωσε λεπτομέρειες για το περιστατικό. «Η αποκαλούμενη αστυνομία ηθών στο Ιράν επιτέθηκε βίαια σε μια έφηβη επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ στην πόλη Borujerd του Ιράν» , έγραψε η Alinejad στο X μαζί με το βίντεο.

‘Ο πολίτης που βιντεοσκόπησε αυτό το περιστατικό μου είπε ότι μία αστυνομικός με χιτζάμπ προσπάθησε να συλλάβει βίαια την έφηβη επειδή φορούσε ένα μπλουζάκι’, είπε. ‘Ωστόσο, επειδή φώναξε για βοήθεια, συγκεντρώθηκαν άνθρωποι και την έσωσαν από την αστυνομία’.

Το βίντεο είναι το τελευταίο σε μια σειρά αντίστοιχων που δείχνει αυτό που φαίνεται να είναι μια νέα προσπάθεια του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ να επιβάλει τους δρακόντειους νόμους του καθεστώτος του.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα το “Σχέδιο Νουρ”, σύμφωνα με την Jerusalem Post , το οποίο αποσκοπεί στην “αντιμετώπιση των ανωμαλιών”. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έντονη παρουσία περιπόλων της αστυνομίας ηθών, της ισλαμικής αστυνομίας και της ομάδας δίωξης ηθών – σε αρκετές πόλεις.

Η αστυνομία έχει λάβει οδηγίες να εστιάζει σε “θετικές συμπεριφορές” και να αποφεύγει τη χρήση “αρνητικών συμπεριφορών”, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr News Agency.

