Πλημμύρες, χιόνια και ψύχος πλήττουν την Ευρώπη – Ρεκόρ στη Σουηδία με θερμοκρασίες κάτω από τους -40 βαθμούς Κελσίου

Τμήματα της βορειοδυτικής Ευρώπης προσπαθούν σήμερα να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της τελευταίας από μια σειρά καταιγίδων του Ατλαντικού, οι οποίες προκάλεσαν βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, την ώρα που η βόρεια Σκανδιναβία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Στη βόρεια Γαλλία, τα συνεργεία διάσωσης βοήθησαν κατοίκους να απομακρυνθούν από τα πλημμυρισμένα σπίτια τους στην πόλη Αρκ στο Πα ντε Καλέ, μια περιοχή που πλημμύρισε για δεύτερη φορά τους τελευταίους δύο μήνες, έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις.

Άλλα 20-40 χιλιοστόμετρα βροχής αναμένονται τις επόμενες ώρες και οι αρχές σήμαναν κόκκινο συναγερμό, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ο ποταμός Αά θα υπερχειλίσει.

«Την πρώτη φορά, σκέφτεσαι είναι κακοτυχία, όμως τη δεύτερη φορά, αρχίζει να πλήττει το ηθικό και το πορτοφόλι σου», δήλωσε ο κάτοικος της Αρκ Αντονί Ρισεβέν, καθώς τον απομάκρυναν από το σπίτι του. «Αρχίζεις να διερωτάσαι για το μέλλον».

Την ίδια ώρα, ένα φέριμποτ από τη Νορβηγία με προορισμό τη Δανία και με περίπου 900 επιβάτες, δεν κατάφερε να δέσει στην Κοπεγχάγη, εξαιτίας της καταιγίδας και ανέμενε να καταλαγιάσουν οι ισχυροί άνεμοι, αν και αυτό ενδεχομένως δεν θα συμβεί πριν από αύριο το πρωί, ανέφερε η ναυτιλιακή εταιρεία DFDS.

Στη Νορβηγία, στην πόλη Κρίστιανσαντ, στο νότιο τμήμα της χώρας, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έκλεισαν τα σχολεία και ακύρωσαν τα δρομολόγια όλων των δημοσίων λεωφορείων, εξαιτίας των σφοδρών χιονοπτώσεων.

Η ίδια καταιγίδα, που έχει ονομαστεί Χενκ, στην άλλη πλευρά της Βόρειας Θάλασσας, προκάλεσε θύελλες και ισχυρές βροχοπτώσεις σε τμήματα της Αγγλίας και της Ουαλίας την Τρίτη, με αποτέλεσμα να σημειωθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, προβλήματα στις μετακινήσεις και να κλείσουν κεντρικοί δρόμοι εξαιτίας των πλημμυρών.

Δέντρα έπεσαν σε δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας μοτοσυκλετιστής στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Storm Henk wreaked havoc in the London area on Tuesday, causing scaffolding to fall near pedestrians, a car narrowly avoiding a falling tree, and a toppled Christmas tree in central London.⁣ pic.twitter.com/ZiyVCI4HIM

— AccuWeather (@accuweather) January 3, 2024