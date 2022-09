Πέθανε ο μεγάλος πιανίστας της jazz, Ramsey Lewis

Έφυγε από τη ζωή, στο σπίτι του στο Σικάγο, σε ηλικία 87 ετών, ο μεγάλος πιανίστας και συνθέτης της jazz μουσικής, και τρεις φορές βραβευμένος με Grammy, Ramsey Lewis.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο τζαζίστας καλλιτέχνης που κατάφερε να καταξιωθεί τόσο στο jazz, όσο και στο pop ρεπερτόριο. Ιδιαίτερα με την μεγάλη επιτυχία του «The In Crowd» του 1965. Την οποία ακολούθησαν και οι επίσης σημαντικές επιτυχίες του «Hang on Sloopy» και «Wade in the Water».

Ο Ramsey Lewis γεννήθηκε στο Chicago στις 27 Μαΐου 1935. Άρχισε να λαμβάνει μαθήματα πιάνου σε ηλικία 4 ετών και πολύ σύντομα άρχισε να παίζει στην τοπική εκκλησία. Ο πατέρας του ήταν φανατικός θαυμαστής του Duke Ellington και του Art Tatum και ήταν αυτός που προέτρεψε τον μικρό Ramsey να ασχοληθεί με το πιάνο και την jazz.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 συνεργάστηκε με τους Earth, Wind & Fire. Το 1995 παρουσίασε ένα σούπερ συγκρότημα, τους Urban Knights, όπου συμμετείχαν σπουδαίοι μουσικοί, όπως ο Grover Washington Jr., ο Earl Klugh και ο Dave Koz. Συνολικά έχει ηχογραφήσει 80 μεγάλους δίσκους.

Η acid jazz κληρονόμησε πολλά στοιχεία από τον Ramsey Lewis!

To «The In Crowd» έχει ενταχθεί στο Grammy Hall of Fame, ενώ προσωπικά αντικείμενα του καλλιτέχνη εκτίθενται στο Smithsonian Institution. Ο Lewis το 2007 τιμήθηκε με το βραβείο Arts Jazz Master Award, γεγονός που τον τοποθέτησε στο πάνθεον των μεγάλων της jazz, δίπλα στους θρύλους Ahmad Jamal, Chick Corea, McCoy Tyner, Dr. Billy Taylor και Cecil Taylor.

Ο Ramsey Lewis πέθανε καθώς ο νέος του δίσκος, που είναι αφιερωμένος στα «σκαθάρια» με τίτλο “The Beatles Songbook”, είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμβρίου. Μέσα σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται τραγούδια όπως τα: «And I Love Her», «Hey Jude», «Imagine», «Hard Day’s Night», «Yesterday», «Michelle», «The Long and Winding Road», «Let It Be» και άλλα.

