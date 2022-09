Βασίλισσα Ελισάβετ: Συγκλονιστική στιγμή στην «Αγρυπνία των Πριγκίπων»—Τα τέσσερα παιδιά της «φρουρούν» το φέρετρο

Μία συγκλονιστική στιγμή σημειώθηκε στην αγρυπνία γης βασίλισσας Ελισάβετ. Τα τέσσερα παιδιά της στέκονταν γύρω από το φέρετρο που βρισκόταν στον καθεδρικό ναό του St Giles στο Εδιμβούργο.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, η βασιλική πριγκίπισσα Άννα, ο πρίγκιπας Άντριου και ο πρίγκιπας Έντουαρντ στάθηκαν ο καθένας σε μία από τις τέσσερις πλευρές του δρύινου φέρετρου. Και τα τέσσερα παιδιά της βασίλισσας Ελισάβετ είχαν τα κεφάλια τους σκυμμένα, σε μια τελετή γνωστή ως «Αγρυπνία των Πριγκίπων» (Royal Vigil).

Δίπλα στα τέσσερα μέλη της βασιλικής οικογένειας στάθηκαν τέσσερις τοξότες, που φορούσαν μακριά φτερά στα καπέλα τους και ήταν οπλισμένοι με βέλη στα τόξα τους. Η Αγρυπνία των Πριγκίπων διήρκεσε περίπου 10 λεπτά.

The Queen’s children hold a Vigil beside Her Majesty’s coffin in St Giles’ Cathedral, Edinburgh. pic.twitter.com/8VCFQ9SAp9

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 12, 2022