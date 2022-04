Ουκρανία: Το θρίλερ με το ρωσικό καταδρομικό «Moskva» – Η ιστορία της ναυαρχίδας του στόλου της Μαύρης Θάλασσας

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη με το ρωσικό καταδρομικό «Moskva». Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι βυθίστηκε, ενώ η Ρωσία το διαψεύδει. Σημειώνεται ότι το καταδρομικό «Moskva» αποτελεί τη ναυαρχίδα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Η νότια στρατιωτική διοίκηση του στρατού της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε το “Moskva” με αντιπλοϊκούς πυραύλους Neptune προκαλώντας του μεγάλες ζημιές, ενώ πρόσθεσε ότι η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας έχει αρχίσει να βυθίζεται.

Σε ανάρτησή της στο Facebook η νότια στρατιωτική διοίκηση ανέφερε ότι η πυρκαγιά στο “Moskva” ξεκίνησε μετά το πλήγμα. Πρόσθεσε επίσης ότι το έργο των ρωσικών σωστικών πλοίων δυσχέραιναν οι εκρήξεις των πυρομαχικών που μετέφερε το καταδρομικό, όπως και οι άσχημες καιρικές συνθήκες.

Από την πλευρά του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το καταδρομικό δεν έχει βυθιστεί και ότι οι εκρήξεις σε αυτό έχουν σταματήσει.

«Η εστία της πυρκαγιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο, δεν υπάρχουν φλόγες. Οι εκρήξεις των πυρομαχικών έχουν σταματήσει. Το καταδρομικό Moskva διατηρεί την πλευστότητά του», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο, το οποίο πρόσθεσε ότι ερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

«Λαμβάνονται μέτρα για τη ρυμούλκηση του καταδρομικού προς το λιμάνι», συνέχισε το υπουργείο. Το πλήρωμα του “Moskva” έχει απομακρυνθεί από το πλοίο, ενώ «ο βασικός εκτοξευτήρας πυραύλων δεν έχει πληγεί», διαβεβαίωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

The head of the #Odessa regional administration, Maxim Marchenko, confirms the information that the #Russian missile cruiser “Moskva” was attacked by “Neptune” anti-ship missiles and got serious damage. pic.twitter.com/N9jovoEp66

