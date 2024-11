Ουκρανία: Οι κινήσεις στο πεδίο, οι αντιδράσεις και οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη του πολέμου έπειτα από το χτύπημα σε ρωσικό έδαφος με πυραύλους ATACMS

Η Ουκρανία χρησιμοποίησε αμερικανικούς πυραύλους ATACMS για να πλήξει το ρωσικό έδαφος την Τρίτη, εκμεταλλευόμενη την πρόσφατα χορηγηθείσα άδεια από την απερχόμενη κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν την 1.000ή ημέρα του πολέμου.

Η Ρωσία δήλωσε ότι οι δυνάμεις της κατέρριψαν πέντε από τους έξι πυραύλους που εκτοξεύθηκαν σε στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή Μπριάνσκ. Συντρίμμια ενός έπεσαν στην εγκατάσταση, προκαλώντας πυρκαγιά που κατασβέστηκε γρήγορα και δεν προκάλεσε θύματα ή ζημιές, ανέφεραν ρωσικές πηγές σύμφωνα με το Reuters.

Από την πλευρά του ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η χρήση των ATACMS ήταν ένα σαφές μήνυμα πως η Δύση ήθελε να κλιμακώσει τη σύγκρουση.

Η Μόσχα έχει πει ότι τα όπλα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς άμεση επιχειρησιακή υποστήριξη από τις ΗΠΑ και ότι η χρήση τους θα καθιστούσε την Ουάσιγκτον άμεσο μαχητή στον πόλεμο, προκαλώντας ρωσικά αντίποινα.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την ώρα που η Ουκρανία συμπλήρωνε 1.000 ημέρες πολέμου, με το ένα πέμπτο του εδάφους της στα χέρια της Ρωσίας και με αμφιβολίες για το μέλλον της δυτικής υποστήριξης καθώς ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στον Λευκό Οίκο.

