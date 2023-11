Ο ISIS ανέλαβε την ευθύνη για βομβιστική επίθεση σε λεωφορείο στην Καμπούλ

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε απόψε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση σε λεωφορείο στην Καμπούλ, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram.

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας. Στις 28 Οκτωβρίου, το Ισλαμικό Κράτος είχε αναλάβει την ευθύνη για βομβιστική επίθεση σε εμπορικό κέντρο της ίδιας περιοχής, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς και επτά τραυματίες.

🔺An explosion occurred within a civilian passenger bus in the Dasht-e-Barchi region of #Kabul, resulting in the loss of seven lives and leaving 20 others injured.

– Notably, an explosion within a sports club within the same vicinity was claimed by the Islamic State group back… pic.twitter.com/cYG5Se9tZl

— Eagle Eye (@zarrar_11PK) November 7, 2023