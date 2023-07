Ο άνδρας που είχε διχάσει το διαδίκτυο κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας εναντίον της γυναίκας του

Ο 38χρονος Σκωτσέζος Κέιρ Τζόνστον που το 2015 έγινε διάσημος, από το φόρεμα που φορούσε η πεθερά του στον γάμο του, κατηγορείται ότι προσπάθησε να δολοφονήσει την γυναίκα του. Ο Κέιρ εμφανίστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γλασκώβης τη Δευτέρα, αφού κατηγορήθηκε για την απόπειρα δολοφονίας της συζύγου του, Γκρέις Τζόνστον, σύμφωνα με το New York Post.

Εικάζεται πως ευθύνεται για μία 11ετή ενδοοικογενειακή βία και ένα καταναγκαστικό έλεγχο προς την Γκρέις, που φέρεται να κορυφώθηκε τον Μάρτιο όταν προσπάθησε να την σκοτώσει ακινητοποιώντας της στο έδαφος και πιέζοντας τον λαιμό της. Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες σε βάρος του, συμπεριλαμβανομένου του ότι της επιτέθηκε επανειλημμένα στο σπίτι τους, πριν την απειλήσει με μαχαίρι και προσπαθήσει να την στραγγαλίσει. Ο Κέιρ κατηγορείται επίσης και για επεισόδια που φαίνεται να συνέβησαν μεταξύ του Απριλίου 2019 και του Μαρτίου 2022 και πως απομόνωσε την Γκρέις από την οικογένεια και τους φίλους της, ενώ έλεγχε τα χρήματά της για να αποφασίσει σε πόσα από αυτά η Γκρέις θα είχε πρόσβαση.

