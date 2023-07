Ο Παράδεισος των κυριών: Ο ρόλος του Δημήτρη Γκοτσόπουλου και το τρέιλερ του δεύτερου κύκλου

Ο «Παράδεισος των κυριών» ολοκλήρωσε την πρώτη του τηλεοπτική σεζόν και ετοιμάζεται να ξεκινήσει την δεύτερη. Ο πρώτος κύκλος της σειράς του Alpha μπορεί να έριξε αυλαία πρόσφατα, όμως ήδη δόθηκε στην δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για τον δεύτερο κύκλο. Μάλιστα η εμφάνιση του Δημήτρη Γκοτσόπουλου, που το τηλεοπτικό κοινό αγάπησε μέσα από τις «Άγριες Μέλισσες», τράβηξε τα βλέμματα των τηλεθεατών. Ποιος θα είναι όμως ο ρόλος του;

Ο ρόλος του Δημήτρη Γκοτσόπουλου

Στο τέλος του πρώτου κύκλου της σειράς οι τηλεθεατές είδαν πως ο «Παράδεισος των κυριών» δέχθηκε εμπρησμό, επισκιάζοντας τον γάμο του Ντίνου και της Μιράντας. Σύμφωνα µε το ρεπορτάζ του Mytv στον δεύτερο κύκλο της σειράς, που θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο, θα δούμε το ζευγάρι να περνάει πραγματικά πολύ δύσκολες στιγμές, καθώς η πυρκαγιά στον «Παράδεισο» ήταν καταστροφική. Ο Ντίνος δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη και η αγαπημένη του, προσπαθώντας να κρύψει τον δικό της πόνο και την αγωνία για το μέλλον τους, του συμπαραστέκεται και του δίνει κουράγιο. Παρ’ όλα αυτά, είναι αισιόδοξη πως θα καταφέρουν να χτίσουν από την αρχή το κατάστημα και να δώσουν ξανά δουλειά στους υπαλλήλους, οι οποίοι παραμένουν σοκαρισμένοι από αυτή την τραγωδία.

Ο Παπακώστας, όμως, ξέρει καλά πως δεν έχει χρόνο και πρέπει άμεσα να βρει χρήματα για να ανοίξει το κατάστημα ρούχων. Δίπλα του βρίσκονται φυσικά οι γονείς του, οι οποίοι του ανακοινώνουν πως θα κάνουν ό,τι μπορούν για να τον στηρίξουν οικονομικά. Όμως τα χρήματα που μπορούν να διαθέσουν δεν είναι αρκετά για να καταφέρει να ανακαινιστεί όλο το κτίριο αλλά και να γίνουν νέες παραγγελίες, καθώς όλο το εμπόρευμα έχει καταστραφεί. Ύστερα από όλα αυτά, ο Ντίνος είναι καταρρακωμένος, ενώ ο Μάρκος προσπαθεί να βρει μια λύση µε τα οικονομικά ώστε να ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες.

Όπως θα δούμε, σημαντικό ρόλο σε αυτή την ιστορία θα παίξει η άφιξη του Σίµου Πολύζου (Δημήτρης Γκοτσόπουλος). Ο 30χρονος, που καταφέρνει να κερδίσει τη συμπάθεια όλων, μόλις ενημερώνεται για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ντίνος, σκέφτεται να τον βοηθήσει. Μάλιστα, οι δυο τους συναντιούνται και ο Σίµος τού κάνει πρόταση να του δώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό ώστε να μπορέσει να χτίσει ξανά τον «Παράδεισο». Η πρότασή του προβληματίζει ιδιαίτερα τον Ντίνο, ο οποίος του ζητάει χρόνο για να το σκεφτεί. Είναι διστακτικός, καθώς δεν γνωρίζει τον Σίµο, όμως μέσα του ξέρει καλά πως δεν έχει άλλη επιλογή. Ο ίδιος ζητάει τη γνώμη της Μιράντας αλλά και των ανθρώπων που εμπιστεύεται.

Όμως ο καθένας έχει τη δική του άποψη και αξιολογεί διαφορετικά τα δεδομένα, µε αποτέλεσμα ο Ντίνος να μπερδεύεται περισσότερο. Οι μέρες περνούν και ο χρόνος είναι εχθρός του Παπακώστα, ο οποίος πρέπει άμεσα να πάρει μια απόφαση. Σίγουρος πως θα καταφέρει να δώσει πίσω τα χρήματα στον Σίµο σε σύντομο χρονικό διάστημα, δέχεται την προσφορά του, η οποία όμως κρύβει παγίδες που δεν μπορεί να φανταστεί!

Έτσι, λοιπόν, στα πρώτα κιόλας επεισόδια θα δούμε τη συνεργασία των δύο αντρών, που θα µας απασχολήσει πολύ, καθώς η σχέση τους µε την πάροδο του χρόνου θα διαταραχθεί ιδιαίτερα και μια μεγάλη κόντρα θα ξεκινήσει, η οποία δεν θα έχει τέλος…

Η ανακοίνωση του Alpha για τον δεύτερο κύκλο και το τρέιλερ

Ο «Παράδεισος των κυριών» ξανανοίγει τις πόρτες του. Αναγεννημένος από τις στάχτες του, λαμπερός και απαστράπτων, ξαναβρίσκει τη ζωή, το χρώμα, την αίγλη του. Οι ήρωές του συνεχίζουν να ζουν τις ζωές τους, να διεκδικούν τις σχέσεις τους, να δημιουργούν νέες, να επιστρέφουν στο παρελθόν και να κοιτούν στο μέλλον.

Μέσα στις στροφές ενός βαλς, στις φιγούρες της γιάνκα, στους στροβιλισμούς του χορού, στους ρυθμούς του «Life in mono», οι πρωταγωνιστές του «Παραδείσου» είναι έτοιμοι για την επόμενη μέρα. H ζωή πρέπει να νικήσει την καταστροφή κι έτσι οι πρωταγωνιστές, σ’ ένα συμβολικό χορό φορούν «τα καλά τους» και χάνονται σε στροφές και σε αγγίγματα, σε συναντήσεις που άλλοτε επιδιώκουν και άλλοτε προσπαθούν να τις αποφύγουν. Νέα πρόσωπα εμφανίζονται και πολλά ερωτηματικά γεννιούνται.

Μέσα από κινήσεις, δράσεις και βλέμματα διαμορφώνονται οι δεσμοί, οι συγκρούσεις, οι έρωτες, υπογραμμίζονται κρυφά μυστικά και πάθη και διαφαίνονται οι σχέσεις των πρωταγωνιστών.

Ένας παραδεισένιος χορός που πίσω από τα χαμόγελα κρύβει τις αληθινές προθέσεις των ηρώων.

Οι κυρίες μέσα στα κομψά φορέματά τους, με τα εντυπωσιακά καπέλα και τα υπέροχα αξεσουάρ και οι άντρες με το στυλ της εποχής μας ταξιδεύουν στην δεκαετία του ’60.

Ο «Παράδεισος» μας περιμένει. Η ιστορία του γράφεται με χρυσοκλωστή πάνω σε μπλε μετάξι. Πρωταγωνιστές του άνθρωποι καθημερινοί, που ζουν την εποχή τους. Άνθρωποι που συμπλέκονται με τρόπο μοναδικό και πρωτότυπο.

Τα φορέματα είναι δημιουργίες του Βασίλη Ζούλια. Ο «νοσταλγός του παρελθόντος» που αναβιώνει την αστική εικόνα της Αθήνας των 60’s μέσα από τις δημιουργίες του, εμπνεύστηκε από τη σειρά και επιμελήθηκε το fashion direction. Τηλεοπτικές δημιουργίες του Βασίλη Ζούλια είδαμε στη σειρά «Emily in Paris» στο Netflix και στη σειρά Glamorous όπου ντύνει αποκλειστικά την πρωταγωνίστρια Κιμ Κατράλ γνωστή από το «Sex and the city». Διασημότητες του καλλιτεχνικού χώρου του εξωτερικού έχουν φορέσει δημιουργίες του και έχουν περπατήσει στο κόκκινο χαλί.

Στο τρέιλερ διακρίνουμε τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο ο οποίος εισβάλει στη σειρά, στο ρόλο του Σίμου Πολύζου, τον Γιάννη Νταλιάνη στο ρόλο του Χρήστου Πολύζου και την Ειρήνη Δράκου στο ρόλο της Δωροθέας Πολύζου-Μαυράκη.