Λιονέλ Μέσι: Πέρασε με κόκκινο και παραλίγο να τρακάρει – Συγκλονιστικό ΒΙΝΤΕΟ

Μόνο ήρεμες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν οι πρώτες ημέρες του Μέσι, ως παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι, καθώς βίντεο δείχνει το αυτοκίνητό του να περνά με κόκκινο και να γλιτώνει κατά τύχη από σοβαρό τροχαίο.

Ο Αργεντίνος σταρ του ποδοσφαίρου, ακόμα δεν έχει κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση ως παίκτης της νέας του ομάδας. Συγκεκριμένα το λευκό αμάξι, στο οποίο επέβαινε, όπως φαίνεται και σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, πέρασε με κόκκινο φανάρι και μπήκε σε διασταύρωση την ώρα που υπήρχαν αρκετά διερχόμενα αυτοκίνητα.

Ευτυχώς ο παίκτης ήταν τυχερός και δεν συνέβη κάτι, καθώς οι οδηγοί των υπόλοιπων αμαξιών έκαναν ελιγμούς για να αποφύγουν την σύγκρουση. Αξίζει να σημειωθεί πως το αμάξι του ποδοσφαιριστή συνόδευε περιπολικό της τοπικής αστυνομίας, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν οδηγός ήταν ο ίδιος ή κάποιος άλλος.

🚨 | Messi went through a red light. 😭Luckily he was being escorted home by a Florida State Police car.

— FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) July 14, 2023