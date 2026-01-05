Νικολάς Μαδούρο: Θα τον εκπροσωπήσει ο δικηγόρος του Ασάνζ

Ο ανατραπείς ηγέτης της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα εκπροσωπηθεί τη Δευτέρα από τον Μπάρι Πόλακ, έναν πολύ έμπειρο Αμερικανό δικηγόρο που εκπροσωπεί επί του παρόντος τον Τζούλιαν Ασάνζ  και ο οποίος μεσολάβησε για τη συμφωνία αποδοχής ενοχής και την αποφυλάκισή του το περασμένο καλοκαίρι, όπως μεταδίδει το CNN.

Επίσης ο Μαρκ Ντόνελι, δικηγόρος  από το Χιούστον που ασχολείται με υποθέσεις οικονομικού και επαγγελματικού εγκλήματος  και πρώην εισαγγελέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενημέρωσε το δικαστήριο ότι θα εκπροσωπήσει τη σύζυγο του Μαδούρου, Σίλια Φλόρες. Η βιογραφία του Ντόνελι αναφέρει ότι μιλά ισπανικά.

Ο Πόλακ δεν προέρχεται από τον τυπικό κόσμο των δικηγόρων που εκπροσωπούν κατηγορούμενους σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Αντίθετα, ειδικεύεται σε πιο ασυνήθιστες υποθέσεις, όπως και περιπτώσεις εθνικής ασφάλειας, ειδικά σε εκείνες με έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Εκπροσώπησε για σύντομο χρονικό διάστημα τον Pras Michel, τον πρώην σταρ των Fugees που καταδικάστηκε σε μια εκτεταμένη υπόθεση χρηματοδότησης εκστρατείας.

