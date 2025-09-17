Νίγηρας: Τουλάχιστον 22 νεκροί από την επίθεση ομάδας ενόπλων

Enikos Newsroom

διεθνή

νιγηρασ

Τουλάχιστον 22 χωρικοί δολοφονήθηκαν προχθές Δευτέρα στον Νίγηρα, σε επιθέσεις ενόπλων μετακινούμενων με μοτοσικλέτες, στην περιφέρεια Τιλαμπερί (δυτικά), κοντά στη μεθόριο με το Μαλί, ανέφεραν την Τρίτη  (16/9) πηγές στην περιοχή.

Νίγηρας: Δεκάδες στρατιώτες νεκροί σε επιθέσεις αποδιδόμενες σε τζιχαντιστές στα δυτικά

Ο Νίγηρας βρίσκεται αντιμέτωπος τα τελευταία χρόνια με αλλεπάλληλες επιθέσεις οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος στο δυτικό του τμήμα. Η στρατιωτική χούντα, που κατέλαβε την εξουσία πριν από δυο και πλέον χρόνια, δεν έχει μπορέσει να βάλει τέλος στην κρίση.

Το πρωί προχθές «ένοπλοι» κινούμενοι με μοτοσικλέτες «άνοιξαν πυρ εναντίον χωρικών» στην κοινότητα Τακουμπάτ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη τελετή βάπτισης, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος της γειτονικής κοινότητας Τοντικιουιντί.

«Κατόπιν, οι δράστες πήγαν στα περίχωρα της Τακουμπάτ, όπου σκότωσαν άλλους επτά ανθρώπους», πρόσθεσε η πηγή αυτή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά της.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης El Maestro TV επιβεβαίωσε τον «μακάβριο απολογισμό 22 αθώων ανθρώπων που δολοφονήθηκαν άνανδρα χωρίς κανέναν λόγο».

Παρά τη μαζική ανάπτυξη στοιχείων των ενόπλων δυνάμεων στην Τιλαμπερί, περιοχή που γειτονεύει με την Μπουρκίνα Φάσο και το Μαλί, οι επιθέσεις που αποδίδονται σε τζιχαντιστές συνεχίζονται, βάζοντας στο στόχαστρο πολίτες και στρατιωτικούς αδιακρίτως.

Ο Νίγηρας και οι γείτονές του, η Μπουρκίνα Φάσο και το Μαλί, όπου κυβερνούν επίσης στρατιωτικοί, εγκαθίδρυσαν συνομοσπονδία, τη Συμμαχία Κρατών του Σαχέλ (ΣΚΣ) και σχημάτισαν κοινή δύναμη ταχείας αντίδρασης 5.000 ανδρών, για την αντιμετώπιση των «τρομοκρατικών οργανώσεων».

Οι τρεις χώρες του Σαχέλ, όπου τα στρατιωτικά καθεστώτα λένε πως ασκούν εθνικά κυρίαρχη, αυτόνομη πολιτική, έδιωξαν τα στρατεύματα της Γαλλίας και των ΗΠΑ, που είχαν αναπτυχθεί στα εδάφη τους στο πλαίσιο του αντιτζιχαντιστικού αγώνα, και στράφηκαν στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σκεφτείτε σαν τον Πουαρώ για να βρείτε το κρυμμένο Β6 – Μπορείτε να λύσετε το τεστ οπτικής αντίληψης;

Το σύμβολο της αγνότητας που μπορεί να τονώσει την επιδερμίδα και να ηρεμήσει από το άγχος

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Τι περιλαμβάνει το «σχέδιο 10 ημερών» που τίθεται σήμερα σε ισχύ από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης...

Αεροδρόμια: Αύξηση 4,6% στην επιβατική κίνηση το 8μηνο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ΥΠΑ

Ο επόμενος κορυφαίος επεξεργαστής Android θα είναι ο «Snapdragon 8 Elite Gen 5» – Τι γνωρίζουμε

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:45 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Ο ΔΟΑΕ ανέφερε βομβαρδισμούς κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κλιμάκιό του στο πυρην...
23:11 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Γιατί δεν υποστηρίζουν την εισβολή στην Πόλη της Γάζας όλοι οι Ισραηλινοί: Οι διαφωνίες και οι ανησυχίες – Ανάλυση των New York Times

Παρά το ότι μερικοί πολίτες στο Ισραήλ χαιρέτισαν την εισβολή των IDF στην Πόλη της Γάζας, την...
22:31 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πολλές γυναίκες τον θαύμαζαν, αλλά εκείνος είχε μάτια μόνο για μία – Άγνωστες πτυχές της ζωής του διάσημου ηθοποιού

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, από τους κορυφαίους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ  επί δεκαετίες, έπαιξε σε...
21:30 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Τσάρλι Κερκ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον συλληφθέντα για τη δολοφονία του – Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος