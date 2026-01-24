Νέα αμυντική στρατηγική των ΗΠΑ: Περιορισμός της στήριξης σε ευρωπαίους συμμάχους, προτεραιότητα η εσωτερική ασφάλεια – Η ανατροπή για την «απειλή» της Κίνας

Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν βασικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ και εταίρος της Ευρώπης, αλλά θα δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια της χώρας και στην αποτροπή της Κίνας, σύμφωνα με τη νέα στρατηγική για την άμυνα που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή.

Το έγγραφο αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο εντός του ΝΑΤΟ, ακόμη και καθώς θα αναπροσαρμόζει την στρατιωτική της παρουσία στην Ευρώπη. Παρότι η αμερικανική εμπλοκή στην Ευρώπη θα συνεχιστεί, η νέα στρατηγική αναφέρει πως οι ΗΠΑ «πρέπει να δώσουν – και θα δώσουν – προτεραιότητα στην υπεράσπιση της πατρίδας και στην αποτροπή της Κίνας». Στην Ευρώπη και αλλού, «οι σύμμαχοι θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο έναντι απειλών που είναι λιγότερο σοβαρές για εμάς αλλά περισσότερο (σοβαρές) για αυτούς, με κρίσιμη αλλά πιο περιορισμένη υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες», υπογραμμίζεται.

Η δημοσιοποίηση της νέας στρατηγικής του Πενταγώνου για την άμυνα ακολουθεί τη δημοσιοποίηση στα μέσα Δεκεμβρίου της νέας στρατηγικής για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, η οποία θεωρήθηκε ευρέως ως ρήξη με την παράδοση της στενής διατλαντικής συνεργασίας. Το έγγραφο εκείνο ανέφερε ότι οι προηγούμενες στρατηγικές των ΗΠΑ δεν είχαν δώσει επαρκή βαρύτητα στα εθνικά συμφέροντα, δίνοντας προτεραιότητα στην άμυνα άλλων χωρών – εις βάρος του αμερικανικού λαού. Η νέα προσέγγιση, υπογραμμιζόταν, καθοδηγείται από την αρχή «Πρώτα η Αμερική».

Ανατροπή στην στρατηγική

Το Politico κάνει λόγο για μια εντυπωσιακή ανατροπή σε σχέση με προηγούμενες κυβερνήσεις, που ευθυγραμμίζεται με την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τις προσπάθειές του για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Όπως αναφέρει, η Εθνική Αμυντική Στρατηγική (National Defense Strategy) -η οποία συνιστά δραματική αλλαγή ακόμη και σε σύγκριση με την πρώτη θητεία Τραμπ- δεν εστιάζει πλέον πρωταρχικά στην ανάσχεση της Κίνας. Αντίθετα, επιρρίπτει ευθύνες στις προηγούμενες κυβερνήσεις επειδή αγνόησαν τα αμερικανικά συμφέροντα και έθεσαν σε κίνδυνο την πρόσβαση του αμερικανικού στρατού στη Διώρυγα του Παναμά και τη Γροιλανδία.

Το σχέδιο του Πενταγώνου, σε αντίθεση με την Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα, δεν εστιάζει έντονα στην Ευρώπη ούτε αποκαλεί την ήπειρο τόπο σε «πολιτισμική παρακμή». Ωστόσο, υπογραμμίζει αυτό που η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ως φθίνουσα ισχύ της γηραιάς ηπείρου. «Παρόλο που η Ευρώπη παραμένει σημαντική, κατέχει ένα μικρότερο και συνεχώς μειούμενο μερίδιο της παγκόσμιας οικονομικής ισχύος», αναφέρει η στρατηγική. «Αν και είμαστε και θα παραμείνουμε δεσμευμένοι στην Ευρώπη, πρέπει -και θα το κάνουμε- να δώσουμε προτεραιότητα στην υπεράσπιση της αμερικανικής πατρίδας και στην αποτροπή της Κίνας».

Το Πεντάγωνο δεν θεωρεί πλέον την απειλή από την Κίνα ως κορυφαία προτεραιότητα

Το έγγραφο δόθηκε στη δημοσιότητα ύστερα από μήνες καθυστέρησης. Το Politico είχε αναφέρει τον Σεπτέμβριο ότι ένα προσχέδιο είχε φτάσει στο γραφείο του Υπουργού Άμυνας, Pete Hegseth. Παρέμεινε όμως εκεί για μήνες, καθώς κυβερνητικοί αξιωματούχοι διαφωνούσαν για τον τρόπο περιγραφής της απειλής της Κίνας, εν μέσω των εν εξελίξει εμπορικών συνομιλιών με τη χώρα.

Η στρατηγική αναφέρει επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει «πλέον να εκχωρούν την πρόσβαση ή την επιρροή σε εδάφη-κλειδιά στο Δυτικό Ημισφαίριο», συμπεριλαμβανομένου του Κόλπου του Μεξικού, αν και προσφέρει λίγες λεπτομέρειες για το πώς θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Σε αντίθεση με τις στρατηγικές του 2018 (Τραμπ) και του 2022 (Μπάιντεν) που χαρακτήριζαν την Κίνα ως τη μεγαλύτερη απειλή, η στρατηγική του 2026:

Ωστόσο, η στρατηγική του 2026 δίνει έμφαση στη συνεχή εστίαση των ΗΠΑ στη διπλωματία με την Κίνα —απηχώντας την πρόσφατη ετήσια έκθεσή της για τη στρατιωτική ενίσχυση του Πεκίνου

ενώ παράλληλα προκρίνει την «οικοδόμηση μιας ισχυρής αποτρεπτικής άμυνας» (denial defense) στον Ειρηνικό για την αποτροπή ενός πιθανού πολέμου.

Το έγγραφο δεν διευκρινίζει ποιες στρατιωτικές δυνάμεις ή μέσα ενδέχεται να αποστείλει το Πεντάγωνο στην περιοχή.

Το κείμενο αναφέρει επίσης απειλές κατά των ΗΠΑ από τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, ωστόσο αυτές δεν κατέχουν πλέον τόσο εξέχουσα θέση.