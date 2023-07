NASA: Αυτή είναι η συγκλονιστική εικόνα του Κρόνου που «τράβηξε» το James Webb

Μία από τις συναρπαστικές εικόνες του Κρόνου που τράβηξε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η NASA. Η εικόνα ελήφθη στις 25 Ιουνίου 2023, σε μία από τις πρώτες σχεδόν υπέρυθρες παρατηρήσεις του πλανήτη, και έχει προκαλέσει τον ενθουσιασμό των ερευνητών.

Στην εντυπωσιακή εικόνα, ο Κρόνος φαίνεται εξαιρετικά σκοτεινός στο υπέρυθρο μήκος κύματος που παρατηρείται από το τηλεσκόπιο, καθώς το αέριο μεθάνιο απορροφά σχεδόν όλο το ηλιακό φως που πέφτει στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, οι παγωμένοι δακτύλιοι παραμένουν σχετικά φωτεινοί, οδηγώντας στην ασυνήθιστη εμφάνιση του Κρόνου.

Αυτή η εικόνα τραβήχτηκε ως μέρος του προγράμματος Webb Guaranteed Time Observation 1247, που περιλάμβανε πολλές βαθιές εκθέσεις του Κρόνου, οι οποίες σχεδιάστηκαν για να δοκιμάσουν την ικανότητα του τηλεσκοπίου να ανιχνεύει αχνά φεγγάρια γύρω από τον πλανήτη και τους φωτεινούς δακτυλίους του. Κάθε φεγγάρι που ανακαλύφθηκε πρόσφατα θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιστήμονες να δημιουργήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του τρέχοντος συστήματος του Κρόνου, καθώς και του παρελθόντος του.

Όπως επισημαίνει η NASA, αυτή η νέα εικόνα του Κρόνου δείχνει ξεκάθαρα λεπτομέρειες μέσα στο σύστημα δακτυλίων του πλανήτη, μαζί με πολλά από τα φεγγάρια του πλανήτη. Πρόσθετες βαθύτερες εκθέσεις θα επιτρέψουν στην ομάδα να διερευνήσει μερικούς από τους πιο εξασθενείς δακτυλίους του πλανήτη, που δεν είναι ορατοί σε αυτήν την εικόνα, συμπεριλαμβανομένου του λεπτού δακτυλίου G και του διάχυτου δακτυλίου Ε.

Wake up, babe. @NASAWebb dropped a new infrared image of Saturn.

On June 25, the space telescope detected the planet’s faint moons and looked at its icy rings. Methane gas in Saturn’s atmosphere absorbs light, so it appears darker here. https://t.co/sRZTFrey38 pic.twitter.com/5Fs5TV8sw4

— NASA (@NASA) June 30, 2023