Μολδαβία: Ποιος είναι ο δράστης που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς στο αεροδρόμιο

Ένας 43χρονος από το Τατζικιστάν (Τατζίκος) είναι ο άνθρωπος που σκόρπισε τον θάνατο και τον πανικό στο κεντρικό αεροδρόμιο του Κισινάου, στην Μολδαβία, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση. Το αεροδρόμιο εκκενώθηκε και οι πτήσεις ανεστάλησαν, μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση, η οποία κατέληξε στην σύλληψη του άνδρα.

There was a shooting at the #Chisinau airport. According to preliminary data, 1 border guard was killed. Passengers have been evacuated from the building. It is reported that the shooting was arranged by a foreigner who arrived on a flight from #Turkey . 1/2 pic.twitter.com/wSvta99Dze

Πριν από λίγο, ο πρωθυπουργός της Μολdαβίας, Ντορίν Ρετσεάν, δήλωσε ότι ο άνθρωπος που άνοιξε πυρ είναι ένας Τατζίκος ηλικίας 43 ετών. Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν από τα πυρά του και ένας πολίτης τραυματίστηκε, είπε ο πρόεδρος της κυβέρνησης της Μολδαβίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά είχαν κυκλοφορήσει πολλές και αντικρουόμενες πληροφορίες για την καταγωγή του άνδρα, με άλλες να λένε ότι ήταν Τούρκος και άλλες να λένε ότι ήταν Ρώσος.

Ο 43χρονος άνοιξε πυρ όταν του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα, όπως ανακοίνωσαν η αστυνομία και το υπουργείο Εσωτερικών. Ο δράστης συνελήφθη. Αστυνομική πηγή ανέφερε ότι ο δράστης είχε αναχωρήσει από την Τουρκία, και ότι χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο εναντίον συνοριοφυλάκων. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ντιάνα Φέτκο, είπε ότι οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο επενέβησαν, και ότι σημειώθηκαν καθυστερήσεις σε κάποιες από τις πτήσεις, λόγω του περιστατικού.

A Russian citizen who was denied entry into the country is reported to have grabbed the gun of a border guard and killed two people with it. He is now under arrest. pic.twitter.com/4dyHYt866z

#Moldova 🇲🇩 BREAKING: an attack took place on #Chisinau airport.

Shots are heard at the #Chisinau airport, passengers are being evacuated from the building.

A Turkish man, who was not allowed to enter the territory of Moldova, opened fire on the border guards, 1 was killed.

Air traffic at the airport has been suspended! pic.twitter.com/aAHB46ef3E

