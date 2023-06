Η Γαλλία στις φλόγες: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από ταράτσα

Νεκρός 19χρονος που πήδηξε από όροφο σούπερ μάρκετ, το οποίο έγινε στόχος στις βίαιες διαδηλώσεις στην Γαλλία, σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFMTV που επικαλείται την εισαγγελία της Ρουέν.

Σύμφωνα με το δίκτυο RTL, ο 19χρονος έπεσε χθες στο κενό και τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Πρόκειται για το πρώτο θύμα των βίαιων αναταραχών στην Γαλλία.

Στις φλόγες εμπορικά κέντρα – Πλιάτσικο σε καταστήματα

Σήμερα εμπορικό κέντρο στα νότια του Παρισιού τυλίχθηκε στις φλόγες και χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Το εμπορικό κέντρο της Με-συρ-Σεν, που υπάγεται στην Ιλ-ντε-Φρανς, έχει καταστραφεί ολοσχερώς από την πυρκαγιά, που ξεκίνησε τα ξημερώματα. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε όλο το εμπορικό κέντρο, όπου στεγάζονταν 30 καταστήματα. Προβλήματα υπήρξαν και από τον καπνό, με αποτέλεσμα ο δήμος να πάρει την απόφαση να κλείσει τα σχολεία Καμί και Αμπέιγ.

Τα γαλλικά ΜΜΕ μεταδίδουν εικόνες και με πλιάτσικο σε καταστήματα που έγιναν στόχος κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Ένα κατάστημα της Apple στο Στρασβούργο λεηλατήθηκε.

Το Σάββατο η κηδεία του 17 υπό τον φόβο νέων επεισοδίων

Η κηδεία του Ναέλ, ο θάνατος του οποίου από πυρά αστυνομικού την Τρίτη αποτέλεσε θρυαλλίδα για βίαιες ταραχές σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, δήλωσε σήμερα ο Πατρίκ Ζαρί, δήμαρχος της Ναντέρ, από όπου καταγόταν ο 17χρονος Γάλλος Ναέλ.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να περιβάλλουμε αυτή την οικογένεια, αυτή τη μητέρα που θα θάψει το παιδί της αύριο», είπε ο Ζαρί μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης.

𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 is #burning after violent protests entered into 3rd day due to killing of a teenage 𝐍𝐞𝐡𝐚𝐥 who broke traffic rules in 𝐍𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 the other day #FranceRiots #FranceProtests #Paris #Nanterre #Protests #Nehal pic.twitter.com/CReVcRyhfx

— Journou (@Journo0) June 30, 2023