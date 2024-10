Ισραήλ: Πώς απέκρουσε την ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν – Οι εκτιμήσεις και τα σενάρια για την επόμενη ημέρα του πολέμου

Σε δύο κύματα, και με σχεδόν 200 πυραύλους, χτύπησε σήμερα η Τεχεράνη το Ισραήλ, απαντώντας έτσι όχι μόνο στην εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο, αλλά και στις εκτελέσεις με τις οποίες η κυβέρνηση του Ισραήλ αφάνισε τις ηγεσίες της Χεζμπολάχ και της Χαμάς, τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι περισσότεροι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό. Οι πηγές ανέφεραν ότι ο Σιδερένιος θόλος λειτούργησε αποτελεσματικά. Ωστόσο το Ιράν υποστηρίζει ότι το 80 των πυραύλων βρήκε τον στόχο του.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν απόψε ότι σχεδόν 200 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που έγινε σε δύο κύματα, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios.

Ο στρατός παραδέχτηκε ότι «υπήρξε κάποιος αντίκτυπος στο κεντρικό και νότιο» Ισραήλ, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του στρατού, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι. Η ιρανική κρατική τηλεόραση από την πλευρά της μετέδωσε ότι το 80% των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ έπληξαν τους στόχους τους.

Πηγές προσκείμενες στον συριακό στρατό πάντως ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters ότι η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ κατέρριψε δεκάδες πυραύλους που πέρασαν πάνω από το συριακό έδαφος. Άλλοι μάρτυρες από τηn νότια Συρία, τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο, είπαν ότι είδαν πυραύλους να καταρρίπτονται.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι δύο αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εκτόξευσαν απόψε περίπου δώδεκα αναχαιτιστικούς πυραύλους εναντίον ιρανικών βαλλστικών που στόχευαν το Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου υποστράτηγος Πάτρικ Ράιντερ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν άλλα αμερικανικά στρατιωτικά μέσα για την κατάρριψη των πυραύλων, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν όλοι από το εσωτερικό του Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προσφέρουν “πρόσθετη αμυντική υποστήριξη” στο Ισραήλ μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων που στόχευσαν τον σύμμαχο της Ουάσινγκτον, δήλωσε αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού.

“Οι δυνάμεις μας παραμένουν στη θέση τους για να παράσχουν πρόσθετη αμυντική υποστήριξη και να προστατέψουν τις αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή” μετά τη συμμετοχή τους στην “αναχαίτιση των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ”, δήλωσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης ότι η απάντηση της Τεχεράνης “εκτελέστηκε δεόντως”, μετά τo μπαράζ πυραύλων που εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ.

“Η νόμιμη και ορθολογική απάντηση του Ιράν στις τρομοκρατικές πράξεις του σιωνιστικού καθεστώτος – οι οποίες αφορούσαν τη στοχοποίηση ιρανών υπηκόων και συμφερόντων και την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν – έχει εκτελεστεί δεόντως”, ανέφερε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη σε ανάρτησή της στο X.

Η αποστολή ανέφερε ότι εάν το Ισραήλ “τολμήσει να απαντήσει ή να διαπράξει περαιτέρω πράξεις κακοβουλίας, θα ακολουθήσει μια επόμενη και συντριπτική απάντηση”. Η αποστολή πρόσθεσε ότι “τα περιφερειακά κράτη και οι υποστηρικτές των Σιωνιστών καλούνται να χωρίσουν τους δρόμους τους με το καθεστώς” του Τελ Αβίβ.

#BREAKING Iran’s mission to the United Nations states that if Israel dares to respond or commits further malicious acts, a subsequent and devastating response will follow. pic.twitter.com/cVLqI3BCx3

Ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ υποναύαρχος Daniel Hagari δήλωσε ότι το Ισραήλ θα απαντήσει στην ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον της χώρας του. “Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα σε άμυνα και επίθεση, θα προστατεύσουμε τους πολίτες του Ισραήλ. Αυτή η [πυραυλική] βολή θα έχει συνέπειες. Έχουμε σχέδια και θα δράσουμε στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξουμε”, δήλωσε ο Haggari.

Σε δεύτερο χρόνο ο Χάγκαρι έγινε πιο συγκεκριμένος. Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ισραηλινή αεροπορία “συνεχίζει να επιχειρεί με πλήρη δυναμικότητα και απόψε θα συνεχίσει επίσης να χτυπά δυναμικά στη Μέση Ανατολή, όπως συνέβαινε τον τελευταίο χρόνο“. “Τα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ και των ΗΠΑ λειτούργησαν αποτελεσματικά. Υπήρξε στενή συνεργασία στον εντοπισμό και την αναχαίτιση”, αναφέρει σχετικά με την ιρανική επίθεση 180 πυραύλων στο Ισραήλ. “Ακόμα ερευνούμε [το αποτέλεσμα της επίθεσης] και δεν θέλουμε να δώσουμε στον εχθρό όλες τις πληροφορίες”, είπε ο Χάγκαρι.

Λίγο αργότερα, σε σπαστά εβραϊκά, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος στην διάρκεια της επίθεσης ήταν σε ασφαλές καταφύγιο, έστειλε μήνυμα στο twitter απειλώντας ότι “τα χτυπήματα του μετώπου της εξέγερσης θα γίνουν πιο δυνατά και πιο επώδυνα στο φθαρμένο και σαπισμένο σώμα του σιωνιστικού καθεστώτος”.

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν λέει ότι η πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ “φαίνεται να έχει ηττηθεί και να ήταν αναποτελεσματική”. “Θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες για αυτή την επίθεση και θα συνεργαστούμε με το Ισραήλ για να γίνει αυτό”, δήλωσε ο Σάλιβαν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς για το πώς μπορεί να μοιάζει αυτή η απάντηση, ο Sullivan λέει ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη αρχίσει να συζητούν το θέμα με το Ισραήλ και ότι οι συζητήσεις αυτές θα συνεχιστούν, αλλά αρνήθηκε να δώσει πρόσθετες λεπτομέρειες.

Ανάλυση toy Sky news για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εκτιμά ότι εάν αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει το Ιράν, το Ισραήλ θα το θεωρήσει ως άλλη μια νίκη. Ο αναλυτής του Sky news σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, καθηγητής Michael Clarke, ανέφερε ότι οι Ιρανοί πιθανώς προσπαθούσαν να «συντρίψουν» το «αρκετά καλό» αντιαεροπορικό σύστημα των Ισραηλινών, συμπεριλαμβανομένου του Iron Dome, «τουλάχιστον σε ορισμένα σημεία».

Ο αναλυτής είπε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) «θέλουν να δημιουργήσουν αυτή την αίσθηση ότι πρόκειται για μια και μοναδική ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων – το έχουμε δει αυτό». Παρόλο που το Ισραήλ άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του «αυτό μπορεί να αλλάξει», εάν οι Ιρανοί «εκτοξεύσουν κάτι άλλο», πρόσθεσε.

«Αν έπαιρνα αποφάσεις στο Ιράν, δεν θα εκτόξευα μόνο μία ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων . Ωστόσο, θα δούμε τι θα κάνουν. Είναι πιθανό αυτό να είναι το καλύτερο που μπορούν να κάνουν εκείνη τη στιγμή».

Σε Ιράν, Γάζα και Βηρυτό, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τις ομοβροντίες των βαλλιστικών πυραύλων που εκτόξευσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Η Χαμάς ανέφερε ότι επαινεί τα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα στο Ισραήλ για την εκδίκηση του θανάτου του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χεζμπολάχ Σαγίντ Χασάν Νασράλα και του Ταξίαρχου Αμπάς Νιλφορουσάν.

«Εμείς, στο Κίνημα Ισλαμικής Αντίστασης (Χαμάς), συγχαίρουμε την ηρωική επιχείρηση εκτόξευσης πυραύλων που πραγματοποιήθηκε από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν, σε μεγάλες περιοχές των κατεχόμενων εδαφών μας, ως απάντηση στα συνεχιζόμενα εγκλήματα της κατοχής κατά των λαών της περιοχής και σε εκδίκηση για το αίμα των ηρωικών μαρτύρων του έθνους μας, Ισμαήλ Χανίγια, Χασάν Νασράλα και Αμπάς Νιλφορουσάν».

Δείτε σχετική ανάρτηση

🚨Hamas praises Iran’s missile attack on Israel, calling it revenge for the killings of Ismail Haniyeh and Hassan #Nasrallah.

They bless the rocket launches by the Islamic Revolutionary Guard Corps as retaliation for their ‘martyrs.’ #Iran #Israel #MiddleEast #Hamas pic.twitter.com/3wEBeNZTYG

— suresh (@sreddybjd) October 1, 2024