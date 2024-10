Ιράν – Φρουροί της Επανάστασης: Εκτοξεύθηκαν δεκάδες πύραυλοι προς το Ισραήλ – Προειδοποιούν για νέα επίθεση αν υπάρξουν αντίποινα

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους προς το Ισραήλ.

Προειδοποίησαν πως το Ισραήλ θα γίνει ξανά στόχος αν προβεί σε αντίποινα.

Τόνισαν ότι οι πυραυλικές επιθέσεις είναι σε αντίποινα για τις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και του υποδιοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στον Λίβανο Αμπάς Νιλφορουσάν.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε «πύραυλους στο Τελ Αβίβ» στο Ισραήλ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δείτε σχετικά βίντεο

BALLISTIC MISSLES ARE RAINING DOWN ALL OVER ISRAEL IN AN ATTACK BY IRAN! ISRAEL IS TRYING TO INTERCEPT AS MANY AS POSSIBLE. THE MISSLES ARE TARGETING THE ENTIRE COUNTRY INCLUDING CIVILIAN TARGETS. PRAYRES FOR THE PEOPLE OF ISRAEL. 🙏 pic.twitter.com/4lCBr4N36r

— Andre Nuta 🇺🇲 (@andre_nuta) October 1, 2024